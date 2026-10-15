Les difficultés à dormir affectent 13% des adultes en général, particulièrement les femmes de plus de 40 ans. Certains trucs et conseils peuvent néanmoins contribuer à améliorer la qualité du dodo.

Le stress du quotidien, les difficultés financières, les tâches domestiques, la consommation de café, sont autant de facteurs qui peuvent affecter la qualité du sommeil.

« Mais ce qui est surtout entré dans nos vies depuis le début des années 2000, c’est l’omniprésence de la lumière bleue émise par les écrans et les éclairages artificiels. Celle-ci est aussi émise naturellement par le soleil, mais quand on prolonge l’exposition jusque tard le soir sur notre ordi, cela a un effet de régression sur la qualité du sommeil », explique Valérie Bouchard, qui en compagnie d’Amélie Robidoux, est derrière la communauté des Dormeuses éveillées.

« Certaines femmes qu’on a rencontrées peuvent dormir 7-8 heures par nuit mais se réveiller toujours épuisées », note Amélie. D’autres ont le cerveau popcorn, toujours en ébullition.

Amélie Robidoux et Valérie Bouchard, les Dormeuses éveillées. (Photo gracieuseté)

Via leur site web et autres réseaux sociaux, celles-ci accompagnent les personnes aux prises avec des problèmes de sommeil. Depuis deux ans, plus de 5000 personnes les ont contactées pour enfin parvenir à obtenir un sommeil réparateur.

Les deux thérapeutes s’adressent particulièrement aux femmes de plus de 40 ans, exposées à divers changements hormonaux. Elles proposent différents trucs faciles à adopter au quotidien favorisant la détente et le relâchement.

« On ne tombe pas endormi automatiquement quand on se met la tête sur l’oreiller », rappelle Valérie, qui se qualifie de vulgarisatrice du sommeil.

Sa consoeur Amélie note que des facteurs présents dans l’environnement immédiat, comme le degré de température, la luminosité ambiante ou encore des bruits peuvent jouer un rôle dans la qualité du sommeil.

Deux outils auxquels elles ont recours et que leurs clientes adorent sont l’écoute de massages neurologiques avec battements binauraux (deux fréquences légèrement différentes sont jouées séparément dans chaque oreille), de même la pratique de l’automassage.

Certains problèmes relèvent par ailleurs de considérations purement médicales (apnée du sommeil, etc.), pour lesquels les Dormeuses éveillées vont plutôt orienter vers des ressources professionnelles.

Le manque de sommeil peut entraîner, à plus ou moins long terme, une perte de la concentration, la réduction des temps de réaction, des pertes de mémoire, de l’irritabilité, une instabilité émotionnelle, voire des troubles cardiovasculaires.

Des problèmes pour lesquels le simple sommeil s’avère le plus puissant remède qui soit.