L’équipe U14 LDP du Club de soccer de Boucherville a décroché la médaille d’argent au tournoi Challenge Cup Top Rated, qui se tenait les 10 et 11 octobre à Oakville, en banlieue de Toronto.

Les joueuses ont fait preuve d’une grande détermination tout au long de la compétition, malgré des conditions difficiles, telles qu’un effectif réduit dès le départ, et des blessures survenues durant le tournoi. En finale, une seule joueuse était disponible pour effectuer un remplacement.

Malgré ces obstacles, les jeunes athlètes n’ont jamais baissé les bras. Huit des onze joueuses étaient âgées de seulement 13 ans, mais toutes ont démontré un remarquable esprit d’équipe, beaucoup de résilience et un courage exemplaire pour atteindre la finale et repartir avec la médaille d’argent.