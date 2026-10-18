Pour sa 25e édition, la Place des artisans de Verchères propose aux visiteurs de venir admirer les œuvres de près de 50 artisans de disciplines variées et regroupés au Centre culturel de Verchères, situé au 92, montée Calixa-Lavallée.

Une œuvre au chalumeau de Muriel Duval. (Photo : gracieuseté)

La Place des artisans de Verchères est un salon métiers d’art reconnu comme salon régional par la Société de développement des entreprises culturelles, la SODEC, et l’événement attire cette année des exposants qui proviennent de la Montérégie, mais aussi de l’Estrie, des Laurentides, de Lanaudière et de Montréal.

«Pour le 25e, on voulait gâter les visiteurs et à chaque 50e personne, nous allons lui remettre un bon d’achat de 25$ et un sac-cadeau pour transporter ses achats», explique la présidente Diane Chaput, qui a fondé l’événement en 2001.

Un « Gobeur » de l’artiste Sylvie Fecteau.

Elle remercie particulièrement les artiste Jean-Louis Mireault et France Brière, qui siégeaient jusqu’à tout récemment sur son conseil d’administration et qui l’ont épaulé depuis presque les tout débuts de l’aventure. Mme Chaput a accueilli sur le CA deux nouveaux membres, soit Christine Cyr et Diane Landry.

Diane Chaput invite les visiteurs à découvrir les passions des 48 artisans de disciplines variées. Elle ajoute que la diversité des créations en fait un lieu idéal pour se gâter, pour trouver des cadeaux originaux ou simplement pour le plaisir de voir et apprécier le travail d’artisans talentueux.

La Place des artisans de Verchères ouvrira ses portes le vendredi 23 octobre, de 18h à 21h, ainsi que les 24 et 25 octobre, de 10h à 17h. Pour plus d’informations, on peut visiter le site web au : placedesartisans.ca