Un élève de l’école secondaire De Mortagne a bien performé lors de sa première participation au Championnat canadien de sauvetage de plage.

William Forcier est un élève de quatrième secondaire du programme Sport-Études en natation et il a pris part à cette compétition qui était présentée à Halifax, en Nouvelle-Écosse, du 21 au 23 août dernier.

L’événement a regroupé plus de 150 athlètes provenant de plusieurs provinces canadiennes, accompagnés d’officiels et de bénévoles. Les concurrents se disaient heureux de la tenue du championnat à cette plage située à l’est d’Halifax, notamment en raison de ses conditions qui se rapprochent de celles des compétitions internationales.

Le championnat comprend plusieurs disciplines inspirées des interventions effectuées par les sauveteurs. L’athlète affilié au Club de natation SAMAK a pris le huitième rang au classement général dans sa catégorie, soit les 15 à 18 ans.

Il s’est également classé au cinquième rang lors de l’épreuve Sauveteur océanique, une compétition exigeante qui combinait la nage, le surf-ski, l’aquaplane, ainsi que la course.

Il s’agit donc d’une première participation prometteuse pour le jeune élève-athlète.