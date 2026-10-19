Après avoir passé plus de 50 ans à faire rire et à chanter, François Léveillée que l’on voit présentement au petit écran dans STAT, vient de publier son premier roman policier. Dans La loi de Saint-Égaré, le lecteur est entrainé dans un village fictif où un accident de tracteur cache un meurtre et où les secrets sont parfois bien gardés.

L’idée ne lui est pas venue du jour au lendemain. En 2002, l’artiste avait publié un recueil de nouvelles, Le Village des valeurs perdues. C’est à cette époque qu’il a commencé à envisager l’écriture d’un roman policier, un genre qu’il affectionne depuis longtemps.

«Ça m’a donné la piqûre», raconte le résident de Boucherville

Mais entre les tournées, les spectacles et le travail de mise en scène, le temps lui manquait. Il a finalement commencé à écrire son polar en 2020, lorsque la pandémie a mis ses activités professionnelles sur pause. Il lui a fallu trois ans de recherche et d’écriture pour mener le projet à terme, l’an dernier.

Un village comme personnage

L’histoire se déroule à Saint-Égaré-des-Pas-Perdus, une petite municipalité agricole située, dans l’imaginaire de l’auteur, à environ 45 minutes de Montréal.

Au départ, la mort d’un cultivateur dans un accident de tracteur semble ne rien avoir de suspect. Le chef de police Robert Lacasse décide néanmoins de faire enquête. L’affaire prend rapidement une autre tournure. Ce qui semblait être un accident est en fait un meurtre. L’enquête fait alors remonter à la surface des scandales, des intérêts personnels et des secrets de famille.

François Léveillée s’est inspiré de ce qu’il a connu en grandissant à Saint-Étienne-de-Lauzon, près de Québec. Il se souvient notamment des conversations sur le perron de l’église, le dimanche, où les nouvelles du village circulaient aussi bien que les potins.

«La femme qui se marie, l’enfant qui va naître, la vache qui a mis bas», résume-t-il.

Cette vie de village, où chacun connaît les affaires de l’autre, ou croit les connaître, occupe une place importante dans son roman. Le chef de police Lacasse, lui, demeure un étranger aux yeux de la communauté, même après 25 ans de service.

Plus son enquête avance, plus il se heurte aux silences et aux complicités qui unissent les habitants.

Trois ans de recherches

Pour écrire une enquête crédible, l’auteur a dû se familiariser avec un univers qui lui était peu connu, soit les procédures policières et judiciaires.

Il a pu compter sur deux anciens policiers de la Sûreté du Québec, qui sont ses voisins en Floride, ainsi que sur Régis Rousseau, un enquêteur spécialisé dans les fraudes. Ils l’ont aidé à comprendre le déroulement d’une enquête pour meurtre, les mandats de perquisition et les éléments de preuve recevables devant les tribunaux. Il a également effectué des recherches en médecine légale.

Le roman est offert en librairie sur commande, en version papier et numérique. Il est aussi disponible à la bibliothèque municipale de Boucherville.

Rencontre à la biblio

François Léveillée rencontrera les lecteurs le dimanche 25 octobre, à 14h, à la bibliothèque municipale de Boucherville. Il parlera de son parcours d’écriture, de la chanson au monologue, en passant par la nouvelle et le roman. Une séance de signature suivra. L’activité est gratuite et sans inscription. Les places seront toutefois limitées.