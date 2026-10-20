La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a intensifié ses recherches afin de retrouver un adolescent de 15 ans porté disparu depuis le 14 octobre.

Originaire de Saint-Constant, Nathan aurait été aperçu une dernière fois à Chambly avant de disparaître. Le garçon qui mesure six pieds et pèse environ 180 livres, n’a pas donné de nouvelles depuis le 14 octobre, n’a pas de cellulaire et personne ne sait apparemment où il pourrait se trouver.

C’est sa mère, Carol Ann Charest, qui a sonné l’alarme au cours du week-end sur les réseaux sociaux, car elle dit avoir des raisons sérieuses de croire que sa sécurité pourrait être compromise. «En tant que maman, je suis extrêmement inquiète pour sa sécurité et son bien-être», plaide-t-elle dans une publication en ligne.

«Je demande à toute personne qui aurait aperçu Nathan ou qui détiendrait des informations permettant de le retrouver de communiquer immédiatement avec les services policiers. Nathan, si tu vois ce message, sache que je t’aime et que je veux simplement savoir que tu es en sécurité», conclut la maman éplorée.

L’adolescent pourrait se trouver n’importe où et les policiers invitent les citoyens à ouvrir l’œil et à demeurer vigilants. Chaque information pourrait faire une différence et on peut joindre les autorités via le 911, ou encore aux numéros 450 536-3333 ou 1-888-678-7000.