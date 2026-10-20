Après avoir traversé une crise en 2024 et connu cinq changements d’entraîneur-chef en deux ans, le Club de natation Mustang semble avoir retrouvé une certaine stabilité. En poste depuis le 1er juillet, Marc-André Pelletier, qui a accompagné des athlètes aux Jeux olympiques et paralympiques, entend maintenant mettre son expérience au service des nageurs qui s’entraînent à Boucherville.

Après 27 ans au Club de natation Région de Québec (CNQ), l’entraîneur de 48 ans avait besoin de changement. Il a vu chez les Mustang un défi intéressant, notamment parce que le club dispose déjà d’infrastructures et d’une structure qui permet de former de bons nageurs, explique-t-il à La Relève.

À son arrivée, il a constaté qu’une certaine stabilité commençait à revenir, particulièrement chez les plus jeunes. Il a aussi trouvé un noyau de nageurs qui, selon lui, ont un bon potentiel à développer.

Quelques mois après son entrée en fonction, il se dit satisfait de la dynamique qui s’installe au sein de l’équipe.

«La dynamique d’équipe est bonne. On travaille ensemble. Je pense qu’après des moments difficiles, une sorte de stabilité s’établit. C’est bon pour tout le monde», souligne-t-il.

Sa première priorité a été de consolider l’équipe d’entraîneurs et de travailler avec les nageurs déjà en place. Il souhaite aussi accompagner les jeunes entraîneurs et les aider à poursuivre leur développement.

Une expérience olympique

Marc-André Pelletier a passé près de trois décennies au CNQ, où il a entraîné plusieurs nageurs de haut niveau. Il accompagne des équipes nationales depuis 2007. Il était d’ailleurs l’entraîneur de Katerine Savard, lorsqu’elle a remporté la médaille de bronze olympique au relais 4 × 200 m libre aux Jeux de Rio, en 2016, et d’Aurélie Rivard, qui a raflé trois médailles aux Jeux paralympiques de Paris, en 2024.

M. Pelletier a aussi été nommé entraîneur de l’année par Natation Canada à quatre reprises en sept ans. Après sa séparation avec le CNQ, en octobre 2025, il a pris du temps pour se reposer et refaire le plein d’énergie. Mais la natation lui a rapidement manqué.

«J’aime travailler avec les gens. C’est stimulant. Je pense que je peux faire ça encore longtemps», dit-il.

Le dépassement de soi

Les médailles ne sont pas son seul objectif. Il veut surtout amener chaque nageur aussi loin que possible, selon ses capacités et ses ambitions. «Le dépassement de soi, c’est d’aller chercher le plein potentiel de chaque personne», résume-t-il. «Certains rêvent de compétitions nationales ou internationales. D’autres veulent nager à un niveau plus récréatif.»

Dans les deux cas, l’entraîneur estime que chacun peut progresser. Les efforts et la discipline appris dans la piscine peuvent aussi servir à l’école et au travail, souligne-t-il.

Le club regroupe plusieurs catégories de nageurs. Son académie accueille environ 110 jeunes, principalement âgés de 6 à 12 ans. Le programme sport-études compte pour sa part une vingtaine de nageurs.

Les groupes de maîtres-nageurs et de nageurs plus âgés rassemblent pour leur part de 15 à 20 personnes qui s’entraînent le matin ou le soir. Le groupe de performance de M. Pelletier compte environ 15 nageurs.

Un bassin de 50 mètres souhaité

Pour les nageurs qui visent le haut niveau, un bassin de 50 mètres ferait une différence, selon le nouvel entraîneur. Ceux de Boucherville mesurent 25 mètres. Le bassin Sandrine-Mainville, où les nageurs s’entraînent, convient à une partie de l’entraînement et de la saison de compétition, mais ne permet pas de tout travailler dans les mêmes conditions qu’en grand bassin.

La Ville de Boucherville a dans ses projets la construction d’une piscine extérieure de 50 mètres qui remplacerait celle située actuellement au complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier. En attendant, les nageurs de performance devront se déplacer au cégep du Vieux-Montréal pour s’entraîner dans un bassin de 50 mètres. M. Pelletier prévoit commencer ces séances après Noël, à raison de deux ou trois fois par semaine.

Pour l’entraîneur, ces séances permettront notamment de travailler la technique et l’endurance dans un bassin où les nageurs effectuent moins de virages.

M. Pelletier, qui est de la région de Québec, a trouvé un appartement à Sainte-Julie pour la semaine. C’est comme son chalet, et ça ne lui fait moins loin pour retourner à la maison les fins de semaine, souligne-t-il.