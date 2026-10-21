Le comédien Thiéry Dubé, originaire de Brossard, a vécu une année riche en émotions. Après avoir craint la disparition de la version québécoise des Simpson, il a finalement pu retrouver son célèbre personnage. Une histoire qui soulève aussi des questions sur l’avenir du doublage au Québec.

Depuis 2017, Thiéry Dubé prête sa voix à Homer Simpson, l’un des personnages les plus connus de la télévision. Mais cette année, le comédien a bien cru que l’aventure allait prendre fin.

En entrevue à Gravité Info – le balado, il raconte avoir été sous le choc lorsqu’il a appris que la version québécoise des Simpson risquait de disparaître, faute d’une nouvelle entente pour financer le doublage.

« C’était un peu comme un processus de deuil. On ne le croit pas. On s’est dit : ça ne se peut pas, après toutes ces années-là », confie-t-il.

Heureusement, les amateurs se sont mobilisés. Une pétition de quelque 31 000 signatures a contribué à faire entendre leur voix et une nouvelle entente a finalement permis au doublage québécois de se poursuivre.

Doubler un film sans même voir les images

Si Thiéry Dubé est surtout connu pour être la voix d’Homer Simpson, il double également de grandes vedettes hollywoodiennes, dont Vin Diesel, John Travolta et Peter Dinklage.

Mais derrière ces voix familières se cache un métier bien particulier, où les comédiens doivent parfois travailler sans connaître l’ensemble de l’histoire ni même voir les scènes qu’ils enregistrent.

Thiéry Dubé raconte notamment son expérience sur un film de Star Wars, dans lequel il doublait Woody Harrelson.

« L’écran était tout noir avec des grosses barres, avec des codes […] Puis là, on voit

Un métier qui ressemble à de l’improvisation

Même lorsqu’il travaille sur Les Simpson, Thiéry Dubé n’a généralement pas accès aux textes à l’avance.

Il découvre les scènes directement en studio, par petites séquences d’environ une minute. On lui explique rapidement la situation, il regarde les images, puis il enregistre ses répliques.

« Le doublage, c’est un peu […] de l’improvisation contrôlée. »

Un travail qui exige beaucoup de spontanéité et de rapidité. Le comédien raconte qu’il lui arrive même d’éclater de rire en découvrant une scène avant de devoir immédiatement l’interpréter.

« On travaille assez vite que c’est beaucoup des premiers jets. Puis c’est ce qui donne aussi une spontanéité en français d’être capable d’aller rechercher un peu le côté naturel.»

Cette façon de travailler explique en partie pourquoi le doublage demande bien plus que de simplement lire un texte devant un micro.

Une voix derrière plusieurs personnages

Originaire de Brossard, où il a vécu une grande partie de sa vie, Thiéry Dubé s’est formé comme acteur avant de découvrir le doublage, un métier qu’il exerce maintenant depuis 25 ans.

Au fil de sa carrière, il a prêté sa voix à de nombreux acteurs, dont Bruce Willis, en plus d’incarner Grand-Papa Bi pendant dix saisons de Passe-Partout.

Cette capacité à passer d’un personnage à l’autre est précisément ce qui le passionne.

Pourtant, il préfère généralement que le public oublie sa présence derrière les personnages.

« Ce qui fonctionne quand on écoute un film, par exemple, un classique, un film doublé, c’est quand on oublie que c’est doublé », explique-t-il.

Un avenir incertain pour le doublage québécois

Malgré le retour des Simpson, Thiéry Dubé demeure préoccupé par l’avenir de son métier.

La concurrence des studios européens, les décisions des grandes plateformes de diffusion et maintenant l’arrivée de l’intelligence artificielle représentent autant de défis pour l’industrie québécoise.

Le comédien reconnaît que les nouvelles technologies pourraient éventuellement reproduire les voix et même adapter les mouvements des lèvres des acteurs à une autre langue.

Mais selon lui, il manquera toujours quelque chose à ces performances artificielles.

« Il y a quelque chose au niveau de l’humanité, d’une certaine imperfection qui transmet de l’émotion. »

En attendant, Thiéry Dubé continue de multiplier les projets, autant derrière le micro que devant la caméra, notamment dans la série Les armes.

Pour découvrir les coulisses du doublage et entendre l’entrevue complète avec Thiéry Dubé, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Gravité Info – le balado. 👉 Entrevue complète