Société d’horticulture et d’écologie de Boucherville (SOCHEB)

La Société d’horticulture et d’écologie de Boucherville (SOCHEB) organise une conférence Les saisons d’Elsie aux jardins de Métis 1926-2026.

À l’occasion du 100e anniversaire de ses jardins à Grand-Métis aux portes de la Gaspésie, nous vous présentons une édition spéciale de notre conférence racontant la vie et l’œuvre d’Elsie Reford. La conférence sera présentée par Hélène Jasmin, auteure et conférencière chez La Belle Amérique.

Horaire : 21 octobre, 19 h 30

Lieu : Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, salle A

Tarif : Gratuit/membre, 7 $/non-membre

Information/inscription : Sur place, avant le début de la conférence.

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École de danse de Boucherville au Marché des frissons

Ce samedi 24 octobre, les troupes élites de l’École de Danse de Boucherville seront au rendez-vous pour participer au Marché des frissons, organisé par la Ville de Boucherville à l’occasion des festivités de l’Halloween.

Cette année, place aux pirates ! Nos danseurs vous transporteront dans un univers maritime rempli de mystère et d’aventure grâce à des chorégraphies spécialement préparées pour l’événement. Âgés de 8 à 19 ans, les élèves des troupes présenteront des numéros de hip-hop, de ballet, de contemporain et de jazz. Une belle façon de découvrir toute la diversité et le talent de nos jeunes artistes, dans un spectacle qui saura divertir petits et grands.

Venez encourager nos danseurs et laissez-vous embarquer dans leur aventure de pirates !

Horaire : Samedi 24 octobre dès 18 h

Lieu : Marché public Lionel-Daunais

Information : [email protected]

Cercle de fermières : Journée Portes ouvertes

Vous êtes passionnés d’artisanat ou simplement curieux de découvrir des savoir-faire traditionnels ? Le Cercle de Fermières Boucherville vous invite chaleureusement à sa journée portes ouvertes !

Venez admirer nos talentueuses artisanes à l’œuvre et assistez à de superbes démonstrations :

– Tissage, tricot et couture

– Broderie et courtepointe

– Peinture

– Démonstration exclusive de fléché

C’est l’occasion idéale de rencontrer nos membres dynamiques, d’échanger avec elles et de vous renseigner sur nos nombreuses activités et ateliers. Venez en grand nombre !

Horaire : mardi 27 octobre, de 13 h 30 à 16 h

Lieu : Centre Monseigneur-Poissant

Information : [email protected]

Club de natation Mustang : Nouvelle saison lancée !

Le 3 octobre dernier, le Club de natation Mustang a donné le coup d’envoi à sa nouvelle saison lors de son traditionnel Kick-Off, au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier de Boucherville.

Nageurs, entraîneurs et familles se sont réunis pour une matinée sous le signe du plaisir, de l’esprit d’équipe et du sentiment d’appartenance. Activités dans l’eau, défis en équipe et déjeuner rassembleur ont permis à petits et grands de commencer la saison ensemble et de créer de beaux souvenirs.

Cette activité marque le début d’une saison qui s’annonce bien remplie pour nos nageurs : entraînements, compétitions, dépassement de soi et surtout, beaucoup de plaisir !

La saison est commencée, mais il est toujours possible de se joindre à la grande famille Mustang et de vivre l’aventure avec nous.



Information : [email protected]

Carrefour jeunesse emploi Marguerite-D’Youville : Déjà 30 ans !

30 ans, ça se célèbre… et surtout, ça se célèbre ensemble! Depuis 1996, des milliers de jeunes ont franchi nos portes, des centaines de personnes ont contribué à nos projets et de nombreux partenaires ont marché à nos côtés. 30 ans plus tard, nous avons envie de réunir tout ce beau monde!

Le 5 novembre prochain, nous vous invitons à une soirée spéciale pour souligner trois décennies d’histoire, d’engagement et de rencontres. Au plaisir de célébrer avec vous !

Horaire : 5 novembre dès 17 h

Lieu : 6 rue Provost, Verchères.

Tarif : Gratuit. Inscription en ligne au

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/98f803e4-4df9-4b5b-9190-7797fee1a52e Information : [email protected]

Environnement Nature Boucherville : conférence 3 novembre

Quel est le lien entre les modes de vie, la croissance économique, les énergies fossiles, les changements climatiques, la perte de biodiversité et la sécurité alimentaire mondiale ? Quelles sont les actions à adopter et le rôle déterminant des politiciens ?

Environnement Nature Boucherville vous invite à cette conférence donnée par M. Yves Fortin, diplômé en Éducation relative à l’environnement de l’UQAM et ancien DG du CLD du Bas-Richelieu et du Technocentre en écologie industrielle.

À la suite de la conférence se tiendra notre assemblée générale annuelle.

Horaire : mardi 3 novembre, 19 h

Lieu : Centre Monseigneur-Poissant

Tarif : Gratuit, entrée libre

Information : environnementnatureboucherville.ca

Autisme Montérégie : Ateliers et conférences à venir

Autisme Montérégie invite les parents d’adolescents autistes à une formation éclairante.

Distinguer l’adolescence de l’autisme aborde des problématiques courantes et propose des pistes de solutions.

Horaire: Samedi 21 novembre, 9 h à 13 h

Tarif : 35 $/membre et 70 $/non-membre

Lieu : en virtuel

Information & inscription : autismemonteregie.org

Le Salon des Métiers d’Art de Boucherville : 42e édition

Le Salon des Métiers d’Art de Boucherville présente sa 42e édition ! Cet événement incontournable de l’automne est un moment clé de la vie bouchervilloise. Cette année, 55 artistes seront sur place pour vous faire découvrir leurs plus récentes créations, dans une grande variété de disciplines artistiques.

Couleurs, textures, matières, formes et idées, classiques ou innovantes : vous y trouverez de tout pour tous les goûts, tous les budgets et toutes les occasions, Un endroit parfait, élégant et chaleureux pour admirer des créations originales par des artistes locaux, pour faire plaisir ou vous faire plaisir.

Horaire :

Vendredi 6 novembre, 19 h à 21 h 30

Samedi 7 novembre, 10 h à 17 h

Dimanche 8 novembre, 10 h à 17 h

Lieu : Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

Tarif : Entrée libre, stationnement gratuit. Tirage d’un chèque-cadeau de 40 $ à chaque heure.

Information : metiersdartboucherville.com, Facebook - Salon des Métiers d’Art de Boucherville

Ensemble vocal les Tournesols

Établi à Boucherville, l’Ensemble Vocal Les Tournesols fait la promotion du chant choral à travers l’interprétation de pièces de répertoires variés : populaire, classique, gospel, country, et plus. Sous la direction professionnelle du chef de chœur James Copland, accompagné par le pianiste Jean-Philippe Bouffard, le chœur présente deux spectacles par année à l’Église Ste-Famille et participe à différents évènements de la communauté.

Une attention particulière est accordée à l’harmonisation des pièces afin de mettre en valeur les différents registres vocaux. Une évaluation par le directeur musical est offerte aux candidats intéressés pour définir leur participation potentielle.

Au plaisir de vous y rencontrer !

Horaire : Septembre à juin, les mardis soir et un samedi par mois.

Lieu : Sous-sol de l’Église St-Sébastien

Information/Inscription : Huguette Drouin 450-647-5025, Jolyne Plourde 450-641-8918, [email protected]

Club de judo de Boucherville : Nouvelle saison !

Le club offre des programmes pour tous les âges et tous les niveaux, que ce soit pour découvrir le judo, bouger, développer sa confiance ou se préparer à la compétition : judo enfants et adultes, programmes récréatifs et compétitifs ainsi que Sport-Études. Les jeunes peuvent aussi découvrir notre programme parascolaire de judo, une belle occasion de pratiquer une activité sportive après l’école.

Le club offre aussi un programme d’autodéfense pour femmes, axé sur la confiance en soi, la prévention et l’apprentissage de techniques pratiques. De plus, les adultes peuvent acquérir de bonnes bases dans nos cours, notamment l’apprentissage de la chute sécuritaire, une habileté importante dans la pratique du judo comme dans la vie, particulièrement pour les aînés. Venez découvrir le judo et relevez de nouveaux défis !

Horaire et tarif : selon le cours

Lieu : Dojo Marcel-Bourelly, Complexe aquatique Laurie-Eve Cormier

Information et inscription : judoboucherville.com, [email protected]

Librairie du bazar : pour la paroisse Saint-Sébastien

Venez visiter la librairie du Bazar : vous y trouverez des livres, CD, DVD et disques de seconde main. Nouveaux arrivages réguliers ! Venez bouquiner et partager un café avec nos gentils libraires.

Tous les items que vous y trouverez proviennent des citoyens de Boucherville et retournent aux citoyens de Boucherville. Cette librairie contribue à recueillir des contributions pour l’entretien de l’église. Venez nous visiter l’un de ces prochains jeudis, nous aurons le plaisir de vous accueillir !

Horaire : Les jeudis, 10 h à midi

Lieu : 780 rue Pierre-Viger, salle Paul-Décarie

Tarif : gratuit (café, thé ou tisane offerts)

Information : 450 655-8311 poste 0, [email protected]

La Recyclerie : recherche des bénévoles

La Recyclerie (anciennement : Centre des générations de Boucherville / Grenier des aubaines) est un organisme d’économie circulaire qui redonne une deuxième vie aux objets, tout en stimulant l’engagement bénévole et la participation communautaire. Il soutient la communauté en redistribuant des surplus générés par la vente d’articles de seconde main à prix abordables.

URGENT BESOIN DE BÉNÉVOLES – Nous sommes à la recherche de préposés au service à la clientèle et de caissiers. Vous aimez travailler avec le public ? Joignez-vous à notre équipe !

Horaire :

Mardi, mercredi et vendredi de 11 h à 16 h 30

Samedi de 10 h à 15 h

Lieu : 61, rue De Montbrun

Inscription : Sur place ou en ligne au larecyclerie.ca/devenir-benevole