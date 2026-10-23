Après l’Halloween, arrive à grands pas un gros événement en quatre lettres qui est très populaire auprès des jeunes enfants! Ceux qui pense trop vite à Noël oublient qu’avant ça, il y a la GSTP, soit la Grande semaine des tout-petits!

Du 16 au 22 novembre, la Ville de Boucherville proposera plusieurs activités gratuites destinées aux tout-petits et à leurs familles dans le cadre de la 11e édition de la GSTP.

Lors de cette semaine spéciale, la Ville lance des défis quotidiens pour favoriser le plaisir et la complicité en famille, dont faire un câlin en famille chaque jour; pratiquer une activité à l’extérieure; cuisiner avec les enfants; construire une cabane et lire un livre. Bien sûr, ces défis sont fortement encouragés aussi après et avant la Grande semaine des tout-petits.

Parmi les activités gratuites et accessibles sans inscription, il y a le mini-conte, présenté le 18 novembre à 10h, à l’Escale familiale (1075, rue Lionel-Daunais, à l’intérieur du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois).



Le 20 novembre, place à la soirée pyjama où les tout-petits sont attendus avec leur toutou préféré, de 18h30 à 19h30. Des stations ludiques seront alors proposées pour se préparer au dodo, et les toutous pourront ensuite rester à la bibliothèque pour la nuit.



Contes, comptines et activités de motricité seront au programme le 22 novembre à 10h30 à la bibliothèque municipale.



Création d’une murale collective

Du 2 au 15 novembre, il y aura création d’une murale collective pour mettre les tout-petits à l’honneur et celle-ci sera exposée au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois au cours de la semaine du 16 au 22 novembre.

Les familles bouchervilloises seront invitées à participer à une activité de coloriage qui contribuera à la création de cette œuvre collective. Des dessins à colorier seront disponibles à la bibliothèque municipale ainsi qu’à l’Escale familiale de Boucherville. Il faudra ensuite rapporter les dessins coloriés à l’un de ces deux endroits.

Il est à noter que chaque enfant participant recevra un coupon de tirage et une carte-cadeau de 100$ de la boutique Le Grenier de Julie sera tirée au hasard parmi les participants.