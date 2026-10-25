Le Contre-Courant est la régate annuelle au Club d’aviron de Boucherville et c’est également la dernière épreuve de la saison sur le circuit des régates à travers la province. Pour cette 18e édition, les Bouchervillois ont pu se distinguer au fil de l’eau.

«Nous avons accueilli sur le fleuve un total de 68 équipages provenant de différents clubs du Québec. Ces équipages ont réalisé un parcours de 3 ou 5 km. Cette année, pour la première fois, nous proposions un parcours plus court pour ceux qui le souhaitaient, dans la division récréative», a expliqué la présidente du Club d’aviron de Boucherville, Marilyne Charland.

Robin Lanthier est l’un des vainqueurs de la régate annuelle. Il a également gagné la bourse du rameur individuel le plus rapide. (Photo : gracieuseté)

Lors de cette régate, les eaux du fleuve Saint-Laurent deviennent le théâtre d’une compétition qui allie endurance et agilité puisque son parcours en forme de «S» est particulièrement exigeant.

Le premier virage serré est suivi d’une course contre le courant avant d’effectuer un demi-tour au milieu du fleuve pour finir la course devant le Club. Entre les sections abritées par les Îles-de-Boucherville et les zones exposées au centre du fleuve, les rameurs doivent souvent mener un combat acharné contre le courant.

Seul club de la Montérégie

L’organisme a été fondé en 1974, ce qui signifie qu’il entame sa 52e année d’existence et il est le seul club d’aviron de la Montérégie. On y retrouve 45 membres, dont près de la moitié sont résidents de Boucherville.

Ces Bouchervillois ont d’ailleurs pu se distinguer lors de la compétition, puisqu’on les retrouve parmi les vainqueurs de cette régate annuelle. Parmi eux, on compte Jérôme Poitras, Maeva Lacerte et Robin Lanthier, qui a également gagné la bourse du rameur individuel le plus rapide.