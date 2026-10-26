La Ville de Boucherville prévoit terminer l’année financière 2026 avec un excédent évalué à 5 122 544$. Ce montant sera confirmé par les auditeurs lors de la production des états financiers définitifs, quelques semaines avant l’adoption du budget municipal.

Le maire Jean Martel a rappelé que les estimations de fin d’année avaient été bien inférieures aux excédents finalement enregistrés au cours des deux dernières années.

En 2025, la Ville anticipait un surplus de 3,27 M$, mais celui-ci a finalement atteint 8 M$.

En 2024, la projection était de 2,25 M$, alors que l’excédent s’est élevé à 16 M$, notamment en raison d’une vente de terrain exceptionnelle de 6,2 M$.