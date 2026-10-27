Les pêcheurs qui s’installent sur les quais municipaux de Boucherville où la pêche est interdite risquent désormais de recevoir une amende salée. La Ville a augmenté de 400% le montant de l’amende minimale, qui passe de 50$ à 250 $. Cette hausse vise à dissuader les contrevenants et, surtout, à prévenir les accidents. Une récidive entraînera une amende de 500$, tandis que la peine maximale peut atteindre 1 000$.



Cette décision, a confirmé le directeur général de la Ville, Roger Maisonneuve, fait suite, entre autres, aux échanges qui ont animé, l’été dernier, la page Facebook les <@Ri>Banlieusardises bouchervilloises<@$p>. Des citoyens déploraient ne pas pouvoir pêcher à certains endroits donnant accès au fleuve, tandis que d’autres soulevaient des problèmes de sécurité liés à cette activité.

En augmentant les amendes, la Ville souhaite rendre les sanctions plus dissuasives et inciter les pêcheurs à respecter les endroits où cette activité n’est pas autorisée.

Le maire Jean Martel a expliqué de son côté, lors de la réunion du conseil le 19 octobre, que cette mesure vise avant tout à prévenir les blessures causées par les hameçons laissés sur les quais.

«Malheureusement, des pêcheurs oubliaient leurs hameçons sur des quais qui servent pour l’aviron, pour la voile, et des jeunes se sont rentré des hameçons dans les orteils», a-t-il expliqué lors de l’adoption de la modification du règlement. «C’est pour que les gens pêchent aux endroits désignés et non pas aux endroits utilisés pour d’autres fins», a-t-il ajouté.

Où c’est interdit

Parmi les endroits où la pêche est interdite figurent le quai Yvon-Julien, situé au 445, boulevard Marie-Victorin, pendant les heures d’exploitation des navettes fluviales; le quai du Club nautique de Mézy (925 Marie-Victorin); au quai nord du Club d’aviron (239 Marie-Victorin); au parc de la Frayère (1142, Marie-Victorin), au parc Arthur-Dumouchel (1015, rue Arthur-Dumouchel), et au parc Vincent-D’Indy (1053, rue Lionel-Daunais).

Sur les réseaux sociaux, le président du Club nautique de Mézy, Pierre Carrier, avait lui invoqué des motifs de sécurité pour justifier l’interdiction sur les quais de l’organisme, principalement consacré à la pratique de la voile.

Il rapportait une augmentation importante du nombre de pêcheurs l’été dernier, au point où plus de 15 personnes se retrouvaient certains soirs sur un quai conçu pour accueillir trois ou quatre personnes. Selon lui, des hameçons, du fil de pêche, des vers et des contenants de bière étaient régulièrement laissés sur place. Il rapportait également un accident impliquant une embarcation et des pêcheurs.

Des endroits accessibles

Les amateurs de pêche ont toutefois d’autres possibilités pour s’adonner à leur activité sur les rives du fleuve. À proximité du Club d’aviron, la Ville a notamment aménagé il y a quelques années un quai réservé aux pêcheurs, distinct de celui utilisé par les membres de l’organisme. Certains secteurs des berges permettent également de pêcher.