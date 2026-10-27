Régulièrement, Héma-Québec veut rappeler l’importance de donner du sang, du plasma et des plaquettes pour sauver ou prolonger des vies. C’est dans cette optique qu’une grande soirée de reconnaissance pour l’ensemble de la Montérégie avait lieu le 20 octobre au Plaza Boucherville. Lors de cet événement, Julie Boies a témoigné de son parcours et a expliqué avec émotion ce qui l’a poussée à s’engager à son tour.

C’est à l’âge de 18 ans que Julie Boies a fait son premier don de sang, car elle désirait aider à sauver des vies. Elle avait l’intention d’en donner régulièrement, mais peu de temps après, c’est elle qui a eu besoin d’Héma-Québec. À cet âge, elle a dû subir une opération chirurgicale pour l’ablation de sa rate, ce qui nécessitait qu’elle reçoive des concentrés de plasma sanguin.

À la suite de l’opération, elle ne répondait plus aux critères nécessaires pour donner de son sang, un revirement de situation qui la peinait particulièrement, mais elle avait toujours en tête d’aider à son tour. C’est ainsi qu’il y a deux ans, en passant devant le Centre de dons aux Promenades Saint-Bruno, elle y est entrée. Après des vérifications, on lui a dit qu’elle était en mesure de donner du plasma, qui est également vital pour les réserves d’Héma-Québec.

Cette nouvelle a fait le bonheur de Julie Boies. Les dons de plasma peuvent se faire plus souvent que les dons de sang, soit aux 6 jours, comparativement aux 84 jours, puisqu’après le don de plasma, on remet les globules rouges dans le sang, explique pour sa part Marc-Antoine Turcotte, chargé des réseaux sociaux et porte-parole chez Héma-Québec. Il rappelle qu’un don de sang peut aider à sauver trois vies et ces soirées hommage aident beaucoup à rappeler l’importance de chaque geste.

Mettre un visage sur le don

Cette nouvelle possibilité a réjoui Julie Boies. «J’ai calculé combien de dons de sang j’aurais pu faire dans les 30 années où je n’ai pas pu en donner, et mon objectif c’est 133 dons. Présentement, j’en ai fait 60», ajoute fièrement la dame de 51 ans.

«Il y a des gens qui sont venus me remercier après mon témoignage, qui m’ont dit qu’ils étaient touchés, mais celui qui m’a particulièrement touché, c’est un donneur qui a atteint son 1 150 don, imaginez!» De tels donneurs sont rares, puisqu’on en compte seulement 45 à travers le Québec, précise pour sa part le porte-parole chez Héma-Québec, Marc-Antoine Turcotte.

«Il est venu m’offrir son épinglette de Super donneur, et il m’a dit que mon témoignage a permis de mettre un visage sur chaque don qu’il faisait chaque semaine. Ça m’a vraiment beaucoup touchée de savoir que j’avais inspiré quelqu’un d’autre en continuant mes dons», a lancé Mme Boies d’une voix émue.

Parfois, c’est au lendemain que des personnes ayant écouté son témoignage décident de prendre un rendez-vous, parfois même leur premier à vie. Celle qui travaille au Casino de Montréal a lancé l’idée d’encourager les employés de Loto-Québec à faire un don de vie et ils ont réussi à recueillir 554 dons, ce qui la réjouit énormément. «C’est pour ça que j’en parle. Ça donne un sens à tout ce que l’on fait!»