Beaucoup de Québécois n’ont aucune couverture dentaire. Sans assurance, chaque visite devient un calcul, et le calcul se termine souvent par un report. Le problème, c’est que la bouche ne met pas le temps en pause. Une petite carie ignorée pendant deux ans ne se règle plus par une obturation, mais par un traitement de canal. Il existe pourtant des façons de rester en bonne santé buccodentaire sans payer le plein tarif, à condition de connaître les options et de ne pas attendre la douleur.

Le Régime canadien de soins dentaires, le premier réflexe

Le Régime canadien de soins dentaires, le RCSD, s’adresse aux résidents canadiens sans assurance privée dont le revenu familial net reste sous un certain seuil. Il couvre une part des examens, des nettoyages, des radiographies, des obturations et des extractions. Une fois inscrit, il reste à trouver un dentiste RCSD près de chez soi, puisque la participation des cliniques se fait sur une base volontaire. L’inscription se fait en ligne et l’admissibilité se revalide chaque année à partir de la déclaration de revenus.

Ce que coûte vraiment un soin reporté

Une carie détectée tôt se règle en une visite courte. La même carie laissée deux ans atteint la pulpe, et la facture change alors de catégorie, sans compter la couronne qui suit souvent. Cette progression explique pourquoi les gens sans couverture finissent parfois par payer davantage que les autres. Le report paraît économique sur le moment et coûte cher à l’arrivée.

La prévention, le levier qui ne coûte rien

La meilleure stratégie de financement reste encore de ne pas avoir de carie. Le brossage de deux minutes deux fois par jour avec un dentifrice fluoré, la soie dentaire quotidienne et la réduction des boissons sucrées entre les repas font la plus grande part du travail. Le sucre compte moins par sa quantité que par sa fréquence : cinq cafés sucrés étalés sur la journée attaquent l’émail davantage qu’un dessert pris en une fois.

La technique compte plus que la durée

Un brossage trop appuyé use l’émail et fait reculer la gencive, ce qui crée des sensibilités durables. Tenez la brosse à quarante-cinq degrés contre la gencive et faites de petits mouvements circulaires sans forcer. Changez la tête dès que les poils s’écartent, soit environ tous les trois mois. Une brosse usée nettoie beaucoup moins bien, et c’est une dépense de quelques dollars qui évite des traitements autrement plus lourds.

Les cliniques universitaires et les tarifs réduits

Les facultés de médecine dentaire de l’Université de Montréal et de l’Université Laval, à Québec, offrent des soins à prix réduit, réalisés par des étudiants sous supervision constante. Les délais sont longs et les rendez-vous durent plus longtemps qu’en cabinet, mais chaque geste est encadré de près par un superviseur. Certaines cliniques communautaires et certains organismes locaux proposent aussi des journées de dépistage gratuites, surtout à l’automne et au printemps.

Demander un plan de paiement sans gêne

Peu de gens osent demander, et pourtant beaucoup de cabinets acceptent d’échelonner une facture importante sur plusieurs mois. Certains réseaux de cliniques, dont 123Dentist, publient en ligne leurs options de financement, ce qui évite la mauvaise surprise au comptoir. Demandez aussi un plan de traitement écrit avec les priorités, afin d’étaler les soins non urgents sur deux ou trois ans plutôt que de tout refuser d’un coup.

Ce qu’il ne faut jamais repousser

Une douleur qui réveille la nuit, un gonflement de la joue ou de la gencive, un goût persistant de pus, une dent mobile chez un adulte : ces signes annoncent une infection, et une infection dentaire peut gagner les tissus du cou. Les cliniques d’urgence des hôpitaux prennent ces cas en charge. Attendre une semaine de plus dans ces situations transforme un problème coûteux en problème grave.