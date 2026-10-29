Tournée Gourmande de Gravité Média présentée par Metro Famille Messier Boucherville

Pour ce nouvel épisode de Tournée Gourmande, Joëlle met le cap sur le Vieux-Boucherville, où le Panda Boba-T fait découvrir aux gens de la Rive-Sud la gastronomie de rue taïwanaise. Au menu : des soupes ramen fumantes, du bubble tea (ou thé aux perles, pour les intimes) et de la crème glacée artisanale. Et pour ceux qui se demandent comment le prononcer : « Boba-T », c’est tout simplement l’abréviation de « boba thé ». Joëlle a appris quelque chose, et toi aussi!

Derrière la marque, il y a Dave, chef formé à l’École d’hôtellerie de Montréal, qui a grandi dans une famille de commerçants et de restaurateurs. Après le succès de son premier Panda Boba-T sur la rue Beaubien, à Montréal, les succursales se sont multipliées, sans aucun plan d’expansion : « C’est vraiment au pif », avoue-t-il en riant. Celle de Boucherville est la quatrième, et elle a une histoire bien spéciale.

Gabriel et sa conjointe n’avaient aucune expérience en restauration. C’est en goûtant aux soupes et aux bubble teas de Dave, rencontré par l’entremise d’un ami, qu’ils ont eu la piqûre. Ils habitent le Vieux-Boucherville, le local était libre… et ils se sont lancés sur un coup de tête! Sa conjointe, infirmière de profession, a même pris une année sabbatique pour ouvrir le resto, former l’équipe et gérer le plancher. Après un été de grosses journées, le Panda a ouvert le 4 août 2025, avec un Dave présent à chaque étape. Ici, pas de franchise rigide : le menu et la déco ont été adaptés au goût des propriétaires, dans un esprit vraiment familial.

Qu’est-ce qui fait un vrai bubble tea? Selon Dave, c’est une affaire de science : une eau filtrée « comme pour un bon espresso », un thé de qualité et un bon shake pour faire entrer de l’air et relever le goût. Côté ramens, tout est préparé sur commande, pour que le bouillon ne réduise jamais et goûte toujours pareil, du midi jusqu’au soir. Les desserts et boissons sont faits avec du vrai sucre, sans glucose ni fructose.

Pour une première visite? Le tonkotsu original, le plus populaire de la maison, et un bubble tea taro, coco ou mangue. Il faudra choisir ton camp : bubble tea aux fruits avec perles de fruits, ou bubble tea au lait avec perles de tapioca. Et les perles, elles se croquent! Comme le dit si bien Gabriel : « Je ne suis pas quelqu’un qui aime les soupes dans la vie. Puis j’adore les soupes ramen. » De quoi ajouter une nouvelle adresse à ta tournée bouchervilloise, juste à côté de Métro Famille Messier Boucherville, partenaire officiel de Tournée Gourmande, où tu trouveras une bonne partie des ingrédients pour recréer la recette de Dave à la maison.

Hiyashi ramen froid de Davit Hok, fondateur de Panda Boba-T

1 portion (1 bol)

Ingrédients :

1 paquet de nouilles ramen

30 ml (2 c. à soupe) de bouillon de poulet concentré liquide

5 ml (1 c. à thé) d’huile de sésame

5 ml (1 c. à thé) d’huile d’olive

2 tranches de porc chashu torché

8 morceaux de pousses de bambou tranchées en conserve

1 tasse de roquette

2 tomates cerises, coupées en deux

60 ml (¼ tasse) de maïs frais ou en conserve

2 narutomaki (gâteau de poisson)

1 œuf mollet (cuisson 7 minutes)

1 feuille d’algue nori effilochée

Graines de sésame, au goût

Étapes :

Cuire les nouilles tel qu’indiqué sur l’emballage. Les plonger dans un bac d’eau froide pour couper la cuisson, puis égoutter. Mettre les nouilles dans un bol, puis ajouter le bouillon concentré, l’huile de sésame et l’huile d’olive. Touiller. Garnir avec les pousses de bambou, la roquette, les tomates cerises, le maïs, le narutomaki, l’œuf mollet coupé en deux, l’algue nori effilochée et le porc. Saupoudrer de graines de sésame. Déguster tiède ou à température pièce.

Notes de Dave : le narutomaki (gâteau de poisson japonais en rouleau avec une spirale rose) et le porc chashu se trouvent en épicerie spécialisée (T&T, Kim Phat). Tu peux remplacer le narutomaki par de la goberge ou un autre poisson blanc, et le chashu par du filet de porc.

Pour retrouver tous les ingrédients, rendez-vous chez votre Metro Famille Messier Boucherville le plus près 👉 groupemessier.com

Marché Sabrevois Inc.

535, Samuel-de-Champlain, Boucherville (Québec), J4B 6B6

450-655-2634

Marché J.C. Messier Inc.

650, Fort St-Louis, Boucherville (Québec), J4B 1S9

450-655-9026