Boucherville compte plusieurs centaines de bâtiments d’intérêt historique et architectural, particulièrement regroupés dans son noyau ancien. Cette richesse nécessite toutefois de veiller à son entretien, et c’est pourquoi la Ville a mis en place une nouvelle mesure destinée à soutenir les propriétaires de bâtiments d’intérêt patrimonial dans la réalisation de travaux de préservation et de restauration.

Le Programme d’entente en patrimoine (PEP) a vu le jour grâce à une entente conclue avec le ministère de la Culture et des Communications. Un montant de 1,5 M$ sera ainsi consacrée au programme pour la période 2026-2029.

La Ville de Boucherville a indiqué par voie de communiqué que cette nouvelle mesure permettra d’apporter un soutien à des travaux spécialisés visant à préserver ou à restaurer les caractéristiques patrimoniales extérieures. On précise aussi que, selon le type et le statut du bâtiment, l’aide financière pourrait couvrir jusqu’à 50% des coûts admissibles.



Parmi les résidences admissibles au programme, on compte les bâtiments classés ou cités, ceux situés dans le site patrimonial cité du Vieux-Boucherville ainsi que certains immeubles inscrits à l’inventaire des immeubles patrimoniaux de la Ville.



La Ville précise que les propriétaires intéressés au PEP doivent s’assure de l’admissibilité de leur projet et obtenir le certificat d’aide avant d’entreprendre des travaux.

Étant donné que les sommes disponibles pour ce programme sont limitées, les demandes seront analysées selon l’ordre de réception.



Les citoyens intéressés peuvent dès maintenant communiquer avec le Service de la planification urbaine et du patrimoine au 450 449-8620 ou à l’adresse [email protected]. Aussi, les détails du programme sont disponibles au boucherville.ca/restaurationpatrimoniale.