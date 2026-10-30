Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) sollicite l’aide du public pour retrouver Catherine Perras, 41 ans, portée disparue depuis le 29 octobre.

La femme a été vue pour la dernière fois vers 11 h, alors qu’elle quittait l’Hôpital Charles-Le Moyne, à Longueuil. Le SPAL indique avoir des raisons de craindre pour sa sécurité ou celle d’autrui.

Catherine Perras mesure 1,57 m (5 pi 2 po) et pèse environ 88 kg (194 lb). Elle a les cheveux bruns, qu’elle porte attachés en chignon.

Au moment de sa disparition, elle portait un manteau bleu, une chemise à carreaux blancs et beiges à manches longues ainsi qu’un jean bleu.

Elle se déplacerait principalement à pied. Les policiers ne disposent toutefois d’aucune information permettant de déterminer le secteur où elle pourrait se trouver.

Toute personne qui l’apercevrait ou qui détiendrait des renseignements susceptibles de permettre de la localiser est priée de communiquer immédiatement avec le 911.