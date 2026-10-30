Il y a presque 60 ans, Montréal accueillait le monde entier dans le cadre de l’Expo universelle et cet événement est depuis passé à l’histoire. Pour sa part, la Ville de Sainte-Julie tient la deuxième édition de son «Expo universelle» à elle, soit le rendez-vous Traditions et couleurs du monde.

Les différentes cultures présentes à Sainte-Julie seront à l’honneur lors de cet événement haut en couleurs qui se tiendra le 28 novembre à 19h à la salle Maurice-Savaria de l’école secondaire du Grand-Coteau. Il est à noter que l’activité est présentée gratuitement, mais les participants doivent réserver leur place au stejulie.tuxedobillet.com.

Le maire de Sainte‑Julie, Mario Lemay, a souligné que cette soirée permettra de découvrir la richesse des cultures présentes à Sainte‑Julie à travers des prestations de danse, de chant et de musique, ainsi qu’une présentation de vêtements traditionnels provenant de différents pays.

Il a ajouté que ce rendez-vous a pour but de favoriser les rencontres et les échanges, ce qui aide à avoir une meilleure connaissance des diverses communautés qui composent la municipalité.