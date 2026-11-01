Le Cercle de fermières de Boucherville a ouvert ses portes le 27 octobre au Centre Mgr-Poissant pour faire découvrir au public les techniques artisanales pratiquées par ses membres. C’était une occasion de voir le travail derrière les créations qui seront notamment proposées lors de l’Expo-cadeaux, les 20, 21 et 22 novembre, au centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Broderie, tissage, tricot, courtepointe, fléché, et couture : les visiteurs ont pu se familiariser avec différentes disciplines et observer les membres à l’œuvre. L’objectif était aussi de faire connaître le rôle du Cercle dans la transmission des savoir-faire artisanaux.

Francine Riopel, responsable des communications pour le Cercle, s’est dite surprise par l’achalandage lors de cette journée portes ouvertes. Plusieurs artisanes en ont profité pour présenter leurs réalisations et expliquer leur travail.

Au-delà des créations destinées à la vente, certaines membres consacrent aussi du temps bénévolement à la confection d’articles remis à des organismes de bienfaisance ou au CHSLD Jeanne-Crevier.

Le public pourra retrouver une partie du travail des artisanes lors de l’Expo-cadeaux, qui se déroulera pendant trois jours en novembre.