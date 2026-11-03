Un an après la disparition de Carmelle Thériault, de Boucherville, le mystère demeure entier. La femme de 68 ans, vue pour la dernière fois le 26 octobre 2025, n’a toujours pas été retrouvée. Malgré les nombreuses démarches policières, dont une importante opération de recherche menée en juin dernier, aucune piste n’a permis de la localiser.

«Nous avons effectué de multiples démarches dans ce dossier en vue de la retrouver, mais en vain», confirme Mélanie Mercille, du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

Le 16 juin dernier, le corps policier avait relancé les recherches dans le secteur du rang Lustucru et de la rue de Montbrun, à Boucherville. Un poste de commandement avait été installé à l’intersection de ces rues afin de recueillir des informations du public.

Plusieurs ressources avaient été mobilisées pour fouiller le secteur, dont des policiers de l’Équipe d’urgence auxiliaire, des pompiers avec leurs embarcations nautiques et un drone pour scruter les endroits plus difficiles d’accès. Des enquêteurs étaient présents afin de recueillir les témoignages des citoyens.

Toutefois, cette opération n’a pas permis de retrouver la Bouchervilloise.

Une enquête toujours active

Le dossier demeure ouvert. «L’enquêteur responsable maintient des communications régulières avec le conjoint de Mme Thériault, mentionne l’agent Mercille.»

Rappelons qu’au moment de sa disparition, Mme Thériault aurait pu être accompagnée de son chaton gris et blanc, qu’elle transportait dans un sac noir.

Dans les jours suivant sa disparition, des informations avaient aussi amené les policiers à vérifier la possibilité qu’elle ait été aperçue dans le secteur de l’autoroute 30 et de la montée Sainte-Julie. Les recherches avaient notamment porté sur Boucherville, Sainte-Julie et Varennes.