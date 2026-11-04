Les projections climatiques indiquent une hausse des températures, des épisodes de chaleur plus fréquents, des pluies fortes, plus intenses et des conditions hivernales plus variables. Pour aider les municipalités et ses populations à s’adapter, la MRC de Marguerite-D’Youville a adopté son Plan Climat qui prévoit la mise en œuvre de 235 actions concrètes.

Ce document est le fruit de deux années de travail de rédaction, de concertation et de consultation citoyenne. Pour la MRC, elle constitue une feuille de route pour les dix prochaines années afin de mieux s’adapter aux changements climatiques, à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à renforcer la résilience des communautés.

Le Plan Climat prévoit la mise en œuvre de 235 actions concrètes touchant notamment l’aménagement du territoire, la protection des milieux naturels, la mobilité durable, la gestion des risques climatiques et la sensibilisation des citoyens dans les six municipalités du territoire, dont Sainte-Julie et Varennes.

L’analyse de 110 risques montre que les principaux enjeux concernent notamment les bâtiments et les infrastructures, la gestion et la disponibilité de l’eau, la santé publique, la biodiversité et la continuité des services municipaux. Selon les estimations, ces risques devraient s’accentuer d’ici 2050 et 2080.

80 actions en transition climatique

Afin de répondre à ces préoccupations, le Plan comprend 80 actions en adaptation et en soutien à la transition climatique. Elles portent notamment sur la sécurité et la santé de la population, la gestion de l’eau, la planification du territoire, l’adaptation des infrastructures et la protection des milieux naturels.

La MRC entend entre autres mieux repérer et aider les personnes les plus à risque; réduire les enjeux liés aux allergies, aux tiques et aux moustiques; prioriser les interventions dans les quartiers les plus exposés et les plus vulnérables aux risques climatiques; préparer et déployer des plans d’action pour mieux protéger les secteurs et infrastructures les plus exposés aux inondations et aux refoulements et aux débordements

Pour sa part, le volet de réduction des émissions de GES et de soutien à la transition climatique comprend 15 actions divisées en 155 mesures. Il est à noter qu’en 2023, le transport représentait près de 87% des émissions de la collectivité. Devant ce constat, le Plan Climat fixe des cibles de réduction de 20% pour les émissions des administrations municipales et de 35% pour celles de la collectivité.

Ce document fera l’objet d’un suivi annuel, une évaluation tous les trois ans et une révision aux cinq ans permettront de mesurer les progrès et d’ajuster les actions selon les résultats et l’évolution des besoins.