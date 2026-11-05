Le projet résidentiel Jules-Phaneuf, situé dans le parc Saint-Charles à Varennes, a monopolisé une grande partie de la période de questions lors de l’assemblée publique du 2 novembre dernier à la Maison Saint-Louis. Une citoyenne, Nancy Martin, a demandé au maire s’il serait prêt à tenir une séance extraordinaire du conseil sur ce projet de 243 logements réparti sur quatre étages.

Nancy Martin a demandé au maire s’il serait prêt à tenir une séance extraordinaire du conseil sur ce projet de 243 logements réparti sur quatre étages. (Photo : capture d’écran)

La citoyenne a fait part de ses commentaires à ce sujet. «Oui je suis adossée à ce projet. J’ai l’air de la dame-pas-dans-ma-cour, mais sachez que le projet initial, j’étais totalement d’accord. Les 63 portes, il était parfait! Vous aviez réussi à me faire accepter cette portion-là», a-t-elle déclaré au maire.

«Vous, élus, avez accepté d’aller dans quelque chose de plus gros, je pense que c’est ça la grogne des citoyens. C’est ça qui fait qu’on ne lâche pas le morceau, puis qu’on revient de conseil en conseil. Alors, seriez-vous prêts à faire une séance extraordinaire sur le sujet sachant que des 15-20 minutes de parole, ce n’est pas énorme pour faire le tour de la question. Ça peut être assis avec un promoteur et vous, les membres élus», une proposition qui a été applaudie par les autres citoyens dans la salle.

En réflexion

«Il y a un processus de discussions avec les promoteurs et il y a une éventuelle nouvelle entente qui est obligatoire [NDLR : avec le ministère de l’Environnement et du Développement durable], ça je le répète. La première entente ne tient plus et ne peut plus tenir parce que, à l’origine, la superficie du terrain n’est pas ce qu’on a aujourd’hui; je l’ai répété souvent», a prévenu le maire.

«Sur le terrain, une première portion d’à peu près 25 000 pieds carrés, plus vers la montée de Picardie, a été retranchée de la transaction. Et là, suite à l’entente que les promoteurs ont avec le ministère de l’Environnement, il y a à peu près 28 000 pieds carrés où ils ne peuvent plus développer», a-t-il souligné.

«Donc ça fait en sorte que le plan initial ne fonctionne pas, c’est impossible. Ça prend une nouvelle entente sur un nouveau projet qui devra se faire là. Quand ça va se faire? Quand on aura les négos? Quelle sera l’allure de négos, je n’en ai aucune idée.»

«Je termine avec votre demande : est-ce possible de faire une rencontre extraordinaire pour ce projet-là ? Je vais soumettre votre demande au membre du conseil. Vous comprenez que je ne peux pas répondre pour les membres du conseil, mais dès le mois prochain, on pourra vous donner quelle est la position du conseil face à votre demande que je trouve tout à fait respectueuse», a conclu le maire.