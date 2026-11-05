L’École secondaire De Mortagne (ESDM) a procédé le 28 septembre à l’inauguration officielle de sa toute nouvelle salle de musculation, un projet d’une valeur de 30 000 $ rendu possible grâce à un partenariat entre l’école et laFondation de l’École secondaire De Mortagne, qui ont assumé les coûts à parts égales.

Cette nouvelle installation moderne permet déjà aux élèves de bénéficier d’un environnement sécuritaire et adapté à l’entraînement physique, favorisant ainsi l’adoption de saines habitudes de vie. La salle est également accessible au personnel de l’établissement, contribuant au bien-être de l’ensemble de la communauté scolaire.

Porteur du projet, Éric Bastien, directeur adjoint de l’école au programme Sport-études, s’est dit particulièrement fier et heureux de voir se concrétiser ce projet. «En donnant accès aux élèves à des installations de qualité, nous les encourageons à être actifs, à prendre soin de leur santé et à développer de bonnes habitudes de vie », a-t-il déclaré.

La contribution de la Fondation à ce projet s’inscrit dans sa mission de soutenir le développement et l’épanouissement des élèves de l’ESDM. Grâce à cet investissement conjoint, la communauté scolaire dispose désormais d’un lieu propice à l’activité physique, à la persévérance et au dépassement de soi.

C’est avec enthousiasme que la nouvelle directrice de l’ESDM, Caroline Vermette, s’est jointe aux membres de la Fondation pour souligner l’engagement de celle-ci auprès des jeunes.