Quelques jours à peine après l’Halloween, le 4 novembre, le grand sapin sur le terrain de l’hôtel de Ville de Boucherville s’est illuminé. Un peu trop tôt? Peut-être. Mais cette illumination marque aussi le coup d’envoi de la guignolée de Boucherville, lancée près de deux mois avant Noël pour donner le temps aux organisateurs de recueillir les dons de la population.

Et les besoins sont bien réels. Encore cette année, les demandes d’aide alimentaire ont augmenté à Boucherville, cette fois d’environ 10 à 15 %.

Des personnes qui n’auraient jamais pensé devoir faire appel au Comité d’entraide de Boucherville (CEB) doivent maintenant frapper à sa porte. Chaque semaine, l’organisme répond à près 50 demandes de dépannage alimentaire. L’an dernier, ce nombre tournait plutôt autour de 40.

«Ce sont 2 500 dépannages par année, ce qui représente la distribution de 20 000 sacs d’épicerie», indique Martin Côté, président du conseil d’administration du CEB.

«C’est la plus forte augmentation qu’on a connue par rapport aux années précédentes. Le coût de la vie est de plus en plus élevé et je pense que ça affecte toutes les sphères de la société», explique M. Côté.

Environ 200 familles reçoivent de l’aide de l’organisme. Parmi eux, des personnes âgées, des personnes seules, des couples et des familles, mais aussi maintenant des travailleurs qui occupent un emploi à temps plein.

«Il y a des gens qui n’arrivent pas à la fin du mois. À un moment donné, ils se disent qu’ils n’ont pas d’autre choix. Ils doivent appeler une banque alimentaire parce qu’ils ont besoin d’aide», souligne M. Côté.

Deux bénévoles au garde-manger du CEB au travail. (Photo: La relève – Diane Lapointe)

Plus de paniers

La demande se fait aussi sentir dans la préparation des paniers de Noël. Le CEB prévoit en distribuer 325 cette année, comparativement à 297 l’an dernier, ce qui représente une hausse de 9,5%.

L’objectif de la collecte de dons en argent a également été revu à la hausse. Il passe de 100 000$ à 150 000$, soit une augmentation de 50%.

Martin Côté se montre optimiste. «Les Bouchervillois sont généreux et je crois bien que nous allons atteindre cette cible», avance-t-il. Au moins 75% des dons en argent sont maintenant faits en ligne, sur le site du CEB (comite-entraide-boucherville.org/), et la différence dans les tirelires disposées dans les commerces.

Pour répondre aux besoins à longueur d’année, l’organisme peut également compter sur les denrées offertes par Moisson Rive-Sud, sur les dons de citoyens, de plusieurs entreprises de Boucherville et d’organismes.

Lors du lancement de la Guignolée de Boucherville, les députés Mathieu Lavoie et Xavier Barsalou Duval ont fait chacun un don de 3 000$. Les Filles d’Isabelle ont remis 12 000$, La Caisse Desjardins les Patriotes a fait un don de 8 500$, la Recyclerie, anciennement le centre des générations Grenier des Aubaines, et la Ville ont remis chacune une somme de 5000$, et la Ville de 5 000$.

Importante mobilisation

En temps normal, le CEB compte sur 66 bénévoles pour faire fonctionner son garde-manger. «Mais pendant le temps de la guignolée, on a environ 200 bénévoles qui nous aident», souligne M. Côté.

Les 14, 21 et 28 novembre, des équipes seront notamment présentes au Maxi du boulevard du Fort-Saint-Louis, au Metro de la rue Samuel-de-Champlain, au Provigo et au IGA pour recueillir les denrées offertes par les citoyens.

Les produits seront ensuite transportés au centre de tri, où une soixantaine de bénévoles prendront le relais pour les classer et les préparer. La distribution des paniers aura lieu les 18, 19 et 20 décembre au centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Pour cette dernière étape aussi, l’organisme aura besoin de bras. Une centaine de bénévoles participeront à la préparation de la salle, à l’accueil des bénéficiaires et à la distribution.

Lors du lancement de la Guignolée de Boucherville, le 4 novembre, les députés Mathieu Lavoie et Xavier Barsalou Duval ont fait un don de 3 000$. Les Filles d’isabelle ont remis 12 000$, La Caisse Desjardins les Patriotes a fait un don de 8 500$, la Recyclerie, anciennement le centre des générations Grenier des Aubaines, un don de 5000$, et la Ville de 5 000$.