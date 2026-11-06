Ali Dostie Chef régionale de contenu et chef de contenu Le Courrier du Sud

L’autoroute 25, y compris le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera fermée de nuit dans les deux directions cette fin de semaine du 6 novembre.

Des travaux d’entretien et des interventions liées aux systèmes électriques et de communication du tunnel y seront effectués. «La réparation d’éléments endommagés à la suite d’incidents et d’accrochages survenus au cours de la dernière année sera aussi réalisée», indique le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

L’autoroute 25 sera fermée en direction nord entre la sortie no 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie, USA, Varennes) et l’entrée en provenance du boulevard Yves-Prévost le vendredi (de 23h à 8h), le samedi (de 23h à 9h) et le dimanche (de 23 h à 5 h).

En direction sud, le tronçon entre la sortie no 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l’entrée en provenance de l’île Charron est visé par la fermeture, selon le même horaire qu’en direction nord.

Les entrées seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute.