Un regard qui accroche, une présence qui se révèle, un instant qui ne dure parfois que quelques secondes. C’est ce que propose le photographe animalier Luc Desroches avec Regard sauvage, une exposition présentée depuis le 28 octobre à l’Atelier TB, du Café centre d’art de Boucherville.

À travers une vingtaine de photographies, il invite les visiteurs à entrer dans l’univers de la faune québécoise, principalement celle qu’il a croisée à Boucherville et dans les environs. Des renards, des oiseaux et d’autres animaux immortalisés dans leur milieu naturel.

«C’est pour ça que j’ai appelé ça Regard sauvage. Je présente des photos fortes avec le regard de l’animal», explique-t-il. Le cardinal rouge sur fond noir a particulièrement retenu l’attention des visiteurs. Le contraste fait ressortir le rouge vif de son plumage. Les renards ont aussi suscité beaucoup d’intérêt, tout comme la photo du fameux kangourou Joey.

Il se souvient de sa rencontre avec l’animal qui a fait les manchettes et qui fera aussi bientôt l’objet d’un livre. M Desrochers racontera toute l’aventure de cette bête en cavale, et comment il l’a observée, et aidé la Faune à l’attraper de façon éthique.

Le photographe se souvient aussi d’une première rencontre avec un moyen-duc qui nichait avec une chouette lapone dans les îles de Boucherville. Leurs regards se sont croisés le temps qu’il puisse l’immortaliser sur «pellicule».

(Photo: Luc Desroches)

Puis, les renards qu’il a croisés non loin de chez lui, et dont l’animal a accepté sa présence.

(Photo: Luc Desroches)

Son souhait est aussi de rappeler que cette faune n’est pas si loin de nous. Plusieurs de ces animaux vivent tout près de nos maisons, parfois sans qu’on prenne le temps de les observer.

«Je cherche à révéler ce que l’on ne peut voir à l’œil nu : la profondeur d’un regard, la délicatesse du détail d’un plumage, la douceur d’un mouvement, la force tranquille d’une présence sauvage», explique Luc Desroches.

L’exposition Regard sauvage se poursuit à l’Atelier TB jusqu’au 29 novembre.