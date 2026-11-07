Plumes, fourrures et regards d’animaux prennent vie sous les pinceaux de Denis Gilbert. L’artiste peintre présente Histoire de faune, une exposition à découvrir jusqu’à la fin du mois de janvier au bureau de circonscription du député Xavier Barsalou-Duval.

Peintre animalier spécialisé dans la faune québécoise et canadienne, Denis Gilbert présente une sélection d’œuvres récentes mettant en lumière la présence, la puissance et la dignité des animaux qui habitent nos territoires. À travers des tableaux à la fois réalistes et expressifs, l’artiste explore les liens entre la faune, les paysages nordiques et notre rapport à la nature.

Dans cette exposition, l’artiste raconte le territoire comme on raconte une mémoire. Inspiré par ses nombreuses années d’observation de la nature, chaque tableau devient une rencontre avec la faune québécoise : l’orignal, le renard, le canard ou encore le cerf prennent vie dans des œuvres qui traduisent la richesse et la beauté du monde sauvage.

« Je suis heureux d’accueillir l’exposition de Denis Gilbert à notre bureau de circonscription. Son travail met en valeur la richesse de notre patrimoine naturel tout en faisant rayonner le talent d’un artiste de chez nous. J’invite les citoyens à venir découvrir cette exposition et à rencontrer l’artiste lors du vernissage », a déclaré Xavier Barsalou-Duval.

L’exposition réunit 21 œuvres inspirées de la faune québécoise. À travers les couleurs, les textures et les jeux de lumière, Denis Gilbert propose une immersion dans les forêts, les plaines et les grands espaces qui façonnent notre imaginaire collectif.

Avec Histoire de faune, j’ai voulu partager les rencontres que la nature m’a offertes au fil des années. Chaque animal possède sa présence, sa force et son caractère. J’espère que ces œuvres permettront aux visiteurs de ressentir, à leur manière, ce lien profond qui nous unit au monde sauvage », souligne Denis Gilbert.

Le bureau est situé au 1625, boul. Lionel-Boulet, bureau 202, Varennes.