Se déplacer, c’est bien, mais se déplacer gratuitement, c’est encore mieux. La Ville de Boucherville a renouvelé son adhésion au programme Accès 65+ hors pointe, qui permet aux citoyens de 65 ans et plus de voyager gratuitement sur le réseau du RTL en dehors des heures de pointe.

Les personnes intéressées par ce service gratuit n’ont qu’à se présenter les 9, 10 et 11 décembre prochains, de 9h à 16h30, à la salle Pierre-Viger de l’hôtel de ville pour renouveler leur titre de transport.

Pour ce faire, il suffit d’apporter sa carte OPUS, le formulaire de demande d’admissibilité au titre Accès 65+ hors pointe, une preuve de résidence et une pièce d’identité valide avec photo.

Pour ceux qui font une première demande, des documents supplémentaires sont exigés, soit le formulaire de demande de carte OPUS et des frais de 15$ en argent comptant pour son émission.

Les résidents à mobilité réduite intéressés n’ont pas à se déplacer, ils doivent alors communiquer avec l’administration du RTL au 450 670-2992, puis sélectionner l’option 3.

Pour en savoir plus à ce sujet et pour télécharger les formulaires, il suffit d’aller sur boucherville.ca/horspointe.