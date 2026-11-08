Un nouveau parcours d’éducation cycliste permanent est désormais disponible pour les familles bouchervilloises au parc Sabrevois (652, rue Jacques-Cartier). Cette infrastructure vise à permettre aux jeunes cyclistes de développer les compétences et les connaissances nécessaires pour circuler à vélo de façon sécuritaire dans la ville.

Aménagé comme une mini-ville, le parcours reproduit différentes situations réelles et permet aux enfants de se familiariser avec le code de la route dans un environnement sécuritaire, sans la présence de véhicules à proximité.

Favoriser l’autonomie

Les initiatives comme celles-ci contribuent également à renverser la tendance observée actuellement concernant la perte d’autonomie des enfants dans leurs déplacements, affirme la Ville dans un communiqué de presse. «En les outillant pour se déplacer activement, leur bien-être et leur santé sont favorisés et ils pourront adopter de saines habitudes qui les suivront toute leur vie. »



Situé à proximité d’une piste cyclable, le parcours est facilement accessible à vélo. La Ville de Boucherville invite les familles à enfourcher leur bicyclette et à venir découvrir ce nouvel espace d’apprentissage au parc Sabrevois!

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d’aide MobilisActions.