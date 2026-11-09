Et si apprendre l’histoire du Canada devenait un jeu? C’est le pari qu’a fait François Démarais, enseignant d’histoire à l’école secondaire de Mortagne. En transformant la matière en une sorte de jeu d’évasion où les élèves devaient résoudre des énigmes, déchiffrer des codes et accomplir des missions en équipe, il a trouvé une façon originale de capter leur intérêt. Son approche pédagogique assez originale lui a mérité le Prix d’excellence en histoire 2026 décerné récemment par la Société des professeurs d’histoire du Québec.

Son projet, baptisé Mission Mathis! a été réalisé auprès de six groupes de troisième secondaire à la fin de l’année scolaire 2025-2026. Son objectif était d’enseigner aux élèves la période 1791-1840 de l’histoire du Canada inscrite au programme, mais d’une façon ludique.

L’idée lui est venue alors qu’il souhaitait garder en classe ses élèves. Depuis l’abolition des examens de fin d’année par le Centre de services scolaire des Patriotes, il observait taux d’absentéisme assez élevé. Il a donc trouvé une façon de susciter leur intérêt.

Pour y arriver, il a ressorti une histoire qu’il avait écrite en 2003. Il avait imaginé un personnage pour son fils aîné, alors âgé de deux ans. «J’avais créé le personnage pour lui. C’était Nicolas à l’époque, mon grand Nicolas maintenant», raconte-t-il.

En 2016, il a repris cette histoire pour en faire la trilogie Les aventuriers de la plume céleste, un conte historico-fantastique qu’il a écrit et coproduit avec deux collègues, l’une en arts et l’autre en français. Le personnage de Mathis, son deuxième fils, alors âgé de cinq ans, est devenu le héros de cette aventure, un voyageur du temps grâce à la magie des Premières Nations.

C’est ce personnage qu’il a décidé de faire découvrir à ses élèves, en leur confiant à leur tour une mission.

Cinq missions

Le projet Mission Mathis! s’apparente à celui d’un jeu d’évasion. Répartis en équipes de cinq ou six, les élèves devaient accomplir cinq missions, chacune correspondant à l’un des dossiers du quatrième chapitre de leur programme d’histoire.

«Chaque dossier avait sa mission. Il y avait dedans des cartes géographiques et historiques, des tableaux, des textes. Ils devaient déchiffrer des codes pour aboutir finalement à comprendre les grands éléments du dossier», explique l’enseignant.

«À travers Missions Mathis!, l’élève devenait véritablement acteur de son apprentissage grâce à la recherche en classe, à la coopération et à la résolution de problèmes complexes. Cette approche transforme l’étude de l’histoire en une véritable quête, à la fois exigeante et engageante, qui favorise la compréhension des enjeux du passé et leur résonance dans le monde contemporain», explique M. Desmarais.

Mission accomplie pour l’enseignant. «Ce fut une grande réussite. Les jeunes ont aimé ça. Ils travaillaient vraiment fort. C’était vraiment cool», conclut-il.

Une nouvelle distinction

Cette reconnaissance de la Société des professeurs d’histoire du Québec s’ajoute à plusieurs autres distinctions obtenues au fil de sa carrière.

François Desmarais a notamment reçu la médaille de l’Ordre de l’excellence en éducation en 2018; la médaille de l’Assemblée nationale en 2022; ainsi que le Prix d’histoire du Gouverneur général pour l’excellence en enseignement pour l’année 2025.