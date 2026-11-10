Plutôt que de courir les centres commerciaux, pourquoi ne pas faire nos emplettes des Fêtes dans un marché de Noël d’ici? De Varennes à Sainte-Julie, en passant par Boucherville, trois rendez-vous nous attendent d’ici décembre pour dénicher des trouvailles uniques, faire le plein de gourmandises et encourager les artisans et entrepreneurs de chez nous.

Varennes

Le grand marché de Noël de Varennes revient avec ses 150 exposants passionnés et créatifs, parfaits pour dénicher des idées-cadeaux originales tout en encourageant l’achat local. Les familles y trouveront leur compte grâce aux activités pour enfants, au maquillage, aux tatouages temporaires et aux jeux gonflables, sans oublier le village du père Noël et son photographe. Tirages, prix de présence et billets moitié-moitié sont aussi au programme.

21 et 22 novembre, de 10 h à 16 h, au Centre multisport régional (200, rue Jean-Coutu). Entrée gratuite.

Boucherville

Le traditionnel marché de Noël de la Fondation de l’école secondaire De Mortagne met en lumière la relève artistique et entrepreneuriale. Artisans, artistes et jeunes entrepreneurs y présenteront leurs créations, et les amateurs de douceurs, sucrées comme salées, y trouveront aussi de quoi se régaler. Une belle façon de soutenir la jeunesse tout en dénichant des cadeaux faits avec cœur!

28 novembre, de 10 h à 16 h, à l’école secondaire De Mortagne (955, boulevard de Montarville). Entrée gratuite.

Sainte-Julie

Après une première édition réussie l’an dernier, le marché de Noël de la Ville de Sainte-Julie revient au centre communautaire, en pleine année du 175e anniversaire de la ville. Les exposants y proposeront des produits artisanaux et agroalimentaires pour compléter vos emplettes des Fêtes. À l’extérieur, le village de Noël animera le stationnement en fin de journée avec des activités pour tous, un bar éphémère et une soirée dansante.

4 décembre de 18 h à 21 h, 5 décembre de 13 h à 21 h et 6 décembre de 10 h à 16 h, au Centre communautaire (550, boulevard Saint-Joseph). Entrée gratuite.