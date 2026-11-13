Les Lynx ont rugi lors du Gala d’Excellence de Volleyball Québec puisque le Sport-étude volleyball du Noir et Or de l’école secondaire De Mortagne, affilié aux Lynx de la Rive-Sud, a remporté le prix Programme Sport-études de l’année, alors que les Lynx ont décroché le titre de Club de l’année dans le cadre du volet Performance.

Le Gala avait lieu le 17 octobre à l’Espace Waverly à Montréal et il a permis de mettre en lumière ceux qui ont fait rayonner le volleyball au cours de la dernière saison, que ce soit athlètes, entraîneurs, arbitres, équipes et clubs.

Le Sport-étude volleyball du Noir et Or de l’école secondaire De Mortagne, en affiliation avec le club des Lynx de la Rive-Sud, a eu l’honneur de recevoir le prix Programme Sport-études de l’année 2025-2026.

Le Sport-études volleyball du Noir et Or de De Mortagne a remporté le prix Programme Sport-études de l’année. Sur la photo, Martin Carle et Julien Jack. (Photo : gracieuseté)

Ce prix constitue une belle reconnaissance du cadre ainsi que de la structure dans lesquels les étudiants-athlètes féminins et masculins fréquentant De Mortagne se développent. Une bonne partie de ce mérite revient au directeur général, Martin Carle, de même que Julien Jack, ainsi que tous les entraîneurs du programme et les gens associés au Sport-étude de l’établissement scolaire de Boucherville.

Dans la catégorie Club de l’année – volet Performance, les Lynx de la Rive-Sud se mesuraient au Club de volleyball de la Capitale et à celui de Saguenay et, comme à leur habitude, ils l’ont emporté.

«Oh que nous sommes fiers de ce prix-là!, est-il mentionné sur la page des Lynx. Ce prix a été remporté grâce aux excellents résultats de nos équipes lors de la saison 2025-2026. Nous n’aurions jamais pu remporter ce prix sans nos athlètes qui y ont mis beaucoup d’efforts et de l’engagement, nos entraîneurs qui ont investis du temps et de la passion, ainsi que les parents, de fiers supporteurs, qui ont permis aux jeunes de notre club de performer au niveau provincial et même national.»