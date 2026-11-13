Jusqu’au 27 novembre prochain, les citoyens peuvent s’attendre à la visite d’inspecteurs de la compagnie TDS Inspection, puisque ceux-ci circulent sur le territoire afin de procéder à l’évaluation de l’état des poteaux de télécommunication en bois situés dans l’emprise publique.

Les informations qui seront colligées à la suite de ces évaluations serviront à la préparation de plans d’ingénierie pour de futurs travaux d’installation de fibre optique.

La Ville de Boucherville précise que la compagnie TDS Inspection est mandatée par la firme d’ingénierie Télécon Design afin de géolocaliser des poteaux situés sur le territoire et au relevé détaillé de leurs composantes.

Ces inspections se dérouleront du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h, et la Ville souligne que les poteaux visés peuvent être situés en cour avant ou en cour arrière.

Demander l’autorisation

Les poteaux situés en cour avant ne nécessitent pas qu’un technicien ait à se déplacer sur place puisqu’une technologie numérique permet de recueillir les informations requises.

La procédure est différente lorsque les poteaux sont situés en cour arrière, toujours dans l’emprise publique, alors qu’un technicien doit faire un relevé visuel sur le terrain.

Il est à noter que, dans ces cas d’intervention à l’arrière d’une résidence, les techniciens doivent demander l’autorisation des occupants avant d’accéder au terrain pour effectuer leurs relevés.

La Ville de Boucherville rappelle que les employés possèdent un véhicule identifié TDS Inspection, portent un dossard bien visible et détiennent tous une carte d’employé leur permettant de s’identifier. On souligne que ces visites ne visent en aucun cas la vente de produits ou de services.

Pour plus d’informations à ce sujet, il est possible de communiquer avec a chargée de projet de TDS Inspection, Joëlle Charpentier, au numéro 450 824-1593.