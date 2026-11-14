Après s’être d’abord installée en 2024 au 8e étage du 1225, rue St-Charles-Ouest, à Longueuil, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) prend de l’expansion et occupe maintenant le 9e étage, ce qui lui permet ainsi d’accueillir davantage d’étudiants.

L’ensemble des locaux regroupent présentement 362 étudiants et une trentaine d’employés. Cet agrandissement, inauguré officiellement le 11 novembre, permettra à l’établissement d’enseignement d’offrir une plus grande diversité de programmes. D’autres cours pourront s’ajouter à l’offre déjà en place, selon les sessions.

«Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape qui nous permettra d’accueillir davantage d’étudiants, de soutenir le développement des compétences recherchées par le milieu et de multiplier les collaborations porteuses avec nos partenaires régionaux», a souligné par voie de communiqué Christian Blanchette, recteur de l’UQTR. Il fait notamment valoir que l’institution possède un partenariat avec le CÉGEP Édouard Montpetit.

«Bien implantée à Longueuil depuis plusieurs années, particulièrement depuis la création de ce nouveau campus en 2024, l’UQTR contribue pleinement à faire de notre ville un pôle universitaire majeur sur la Rive-Sud de Montréal», a renchéri la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

Avec cet agrandissement, le campus de l’UQTR à Longueuil comprend maintenant un total de sept salles de classe, deux espaces pour la vie étudiante, des locaux dédiés aux travaux d’équipe, ainsi que des bureaux administratifs.