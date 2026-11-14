Les plus récentes oeuvres de Céline Goudreau sont présentées jusqu’au 13 décembre à la Galerie Vincent-d’Indy.

«L’exposition Particules fines réunit une série de gravures sur plaques photopolymères issue de photographies où j’ai proposé aux gens d’exprimer de façon personnelle leur connexion avec la nature. Chaque gravure exprime un aspect particulier qui se dégage d’une personne quand elle réfléchit aux défis écologiques, ses préoccupations et l’espoir qu’elle souhaite transmettre. Sur mes photogravures, je rehausse certains éléments avec du fil à broder», explique l’artiste

Certaines gravures sont rehaussées de fil à broder, ce qui est fort original.

Céline Goudreau est une artiste visuelle qui vit et travaille en Montérégie, principalement au Zocalo, à Longueuil.

Présentée au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, 1075, rue Lionel-Daunais, Boucherville.