Le temps d’un concert, les chants traditionnels de Noël prendront des couleurs latino-américaines à Boucherville. Le chœur Elysiumm anciennement connu sous le nom de choeur du Plateau, propose une soirée musicale qui sort des sentiers battus avec Navidad Nuestra, un programme festif inspiré des traditions musicales de l’Amérique latine.

Présenté le 10 décembre, à 19h30, à l’église Sainte-Famille, dans le Vieux-Boucherville, le concert réunira deux œuvres majeures du compositeur argentin Ariel Ramírez : Navidad Nuestra et la célèbre Misa Criolla.

La première raconte la Nativité à travers les rythmes et les traditions populaires de différentes régions d’Amérique latine. La seconde, considérée comme une œuvre phare du répertoire choral du XXe siècle, marie les textes de la liturgie aux sonorités du folklore andin.

Le public pourra ainsi découvrir une façon différente d’aborder la période des Fêtes, loin des sonorités habituelles des concerts de Noël.

Sous la direction de Roseline Blain, le chœur Elysium partagera la scène avec le soliste Antonio Figueroa et les musiciens de l’ensemble Atipika