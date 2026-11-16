Les citrouilles ont cédé leur place aux sapins : la saison des marchés de Noël est officiellement ouverte dans le Roussillon! Artisans d’ici, gourmandises, chorales et visite du père Noël : voici les arrêts à inscrire à votre agenda pour faire le plein de cadeaux et de magie des Fêtes.

Saint-Constant

Le populaire Marché de Noël de Saint-Constant reprend ses quartiers au Centre municipal. Avec son village de maisonnettes extérieures, c’est l’endroit idéal pour faire ses emplettes des Fêtes et jaser avec les exposants.

– Du 27 au 29 novembre, au Centre municipal (330, rue Wilfrid-Lamarche)

Candiac

Marché des artisans

La Fondation Hélène-Sentenne présente une nouvelle édition de son Marché des artisans, un rendez-vous chouchou des amateurs d’artisanat local. Poterie, bois, tissage, bijoux, tricot, gourmandises : les visiteurs y trouveront une foule de merveilles réalisées avec soin. L’entrée est gratuite.

– Samedi 28 et dimanche 29 novembre, de 10 h à 17 h, à la Maison Hélène-Sentenne

Trouvailles sous le sapin

Envie d’un marché pas comme les autres? Candiac lance la première édition de Trouvailles sous le sapin, où l’on vient autant pour échanger que pour acheter. Le principe du troc est simple : on échange un objet contre un autre, sans utiliser d’argent. On pourrait y dénicher des décorations, des jouets, des livres, des vêtements et bien plus, et les participants peuvent s’entendre librement sur les objets à échanger, selon leurs intérêts. C’est une belle façon de donner une seconde vie aux trésors oubliés tout en préparant un temps des Fêtes plus responsable.

– Samedi 28 novembre, de 9 h à 16 h, au Complexe Roméo-V.-Patenaude

La Prairie

Le Centre multifonctionnel Guy-Dupré se transforme encore une fois en village du père Noël, avec plus d’une cinquantaine d’exposants : arts visuels, métiers d’art et produits gourmands. Au menu des activités gratuites : chorale de Noël, concours Les lutins coquins, présence du père Noël et distribution de livres (quantité limitée).

– Vendredi 4 décembre, de 17 h à 21 h, et samedi 5 et dimanche 6 décembre, de 10 h à 16 h, au Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Delson

Le Marché de Noël de Delson est de retour cette année. Plusieurs artisans et commerçants seront sur place pour vous faire découvrir leurs créations. C’est l’occasion de faire le plein de cadeaux confectionnés localement.

–Samedi 5 et dimanche 6 décembre, de 10 h à 16 h, à l’épicerie Pasquier (31, boulevard Georges-Gagné Sud)