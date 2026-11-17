La MRC de Marguerite-D’Youville met à la disposition de la population de son territoire 840 licences gratuites de Partage Club, une application québécoise qui permet d’emprunter et de prêter gratuitement des objets entre voisins.

La MRC se dit consciente que l’inflation est un facteur pour bien des familles des six municipalités qu’elle dessert, dont Sainte-Julie et Varennes, sans compter que les enjeux environnementaux occupent une place grandissante dans leurs priorités, précise le préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville, Daniel Plouffe.

Cette initiative gratuite constitue donc une solution simple et concrète pour consommer autrement, en privilégiant le partage plutôt que l’achat. Ces licences sont accordées selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Un rapport d’impact de Partage Club réalisé en collaboration avec l’Université McGill indique que chaque partage permet d’éviter en moyenne 14,4 kg de CO₂ et de détourner 240 g de matière de la fin de vie.

Le partage d’outils, d’articles pour enfants, de petits électroménagers, d’équipements de plein air, etc. leur permet donc de servir plus longtemps et de profiter à davantage de personnes.

La plateforme Partage Club contribue à faire du partage une solution accessible et collective et elle a été adoptée par plus de 80 000 personnes à travers la province.

Pour obtenir l’une des 840 licences gratuites, il suffit de télécharger l’application Partage Club, de créer un compte à l’aide de son code postal et d’activer son abonnement gratuit.

Il est à noter que les membres peuvent compter sur la Responsabilité Partage Club, qui prévoit un dédommagement pouvant atteindre 300$ pour les objets prêtés qui seraient malencontreusement endommagés, et ce, sous certaines conditions.