Les amateurs de boudin se sont réunis le 15 novembre au centre multifonctionnel Francine-Gadbois de Boucherville pour le dévoilement des gagnants du concours provincial des meilleurs boudins du Québec. Organisé par l’Association québécoise du Goûte-Boudin de Boucherville, le concours a récompensé des artisans de différentes régions de la province. Deux commerces de la région figuraient également parmi les finalistes.

Dans la catégorie classique, le Délys Or a été remporté par laBoucherie Florent et Fils, de Québec. Du côté des boudins créatifs, c’est Atlantic épicerie européenne, de Montréal, qui a décroché le grand honneur.

Les Délys d’argent sont allés à la boucherie Lachaire exquise, de Repentigny, dans la catégorie classique, et à Chez Christophe, une charcuterie artisanale et comptoir de prêt-à-manger de Saint-Eustache, dans la catégorie créative.

Enfin, le Cafêt’ de Vauvert, de Dolbeau-Mistassini, est reparti avec les deux Délys de bronze, dans les catégories classique et créative.

Deux finalistes de la région

Les propriétaires du Saint-Laurent Café bistro, Laurent Gigère et Guillaume Gendron-Leroux. (Photo tirée du Facebook du Saint-Laurent Café bistro)

Même si les grands prix ont été remportés par des commerces établis ailleurs au Québec, la région avait aussi de quoi se réjouir. Le Bistro Café Saint-Laurent, de Boucherville, s’est de nouveau illustré dans la catégorie des boudins créatifs.

Le commerce, qui avait déjà été finaliste en 2024, avait remporté deux Délys d’or en 2025 dans les catégories classique et créatif. Il se retrouve cette année parmi les finalistes.

Installé dans une maison ancestrale au cœur du Vieux-Boucherville, le Café Saint-Laurent change de vocation au fil de la journée. Café et sandwicherie le jour, il devient bistro et bar à vin en soirée. Sa cuisine du marché mise sur la fraîcheur des produits et l’originalité du menu. Les propriétaires, Guillaume Gendron-Leroux et Laurent Giguère, travaillent notamment avec des producteurs locaux pour assurer la qualité des aliments proposés.

L’autre finaliste de la région est Aux Saveurs des Sévelin, de Longueuil, une entreprise familiale dont l’histoire commence en 1995, lorsque M. et Mme Cévelin quittent Aix-en-Provence pour s’établir au Québec avec leurs deux enfants, Anaïs et Nicolas.

Un concours né à Boucherville

Créé à Boucherville en 2018, le concours du meilleur boudin du Québec vise à faire connaître le savoir-faire des artisans d’ici et à mettre en valeur un produit bien ancré dans le patrimoine culinaire québécois.

Au début d’octobre, un jury composé d’une vingtaine de personnes s’est réuni à Boucherville pour goûter et évaluer les produits soumis par les producteurs de la province.

Sœur Angèle, chevalière du boudin

Le boudin fait partie des souvenirs d’enfance de sœur Angèle. Adoubée chevalière de l’Association québécoise du Goût du boudin, elle a profité de l’occasion pour raconter une histoire qu’elle n’avait encore jamais dévoilée publiquement.

En Belgique, pendant la guerre, sa mère préparait une sorte de dessert à partir du sang du cochon, mélangé à du lait pour l’empêcher de coaguler, puis à du cacao et du sucre. Une préparation riche en fer qui, selon elle, leur a permis de traverser les années difficiles.

Arrivée au Canada en 1955, à seulement 17 ans, sœur Angèle a retrouvé le boudin avec bonheur, avant de constater qu’il avait peu à peu disparu des habitudes culinaires québécoises. Son intérêt pour cette tradition l’a même amenée à chercher à comprendre pourquoi, notamment dans le cadre de son travail au centre de recherche de l’ITHQ.

Elle s’est dite très fière de voir l’association travailler à faire connaître et à préserver cette tradition gastronomique.

Sur la photo, Sœur Angèle en compagnie de Florence Junca-Adenot. (Photo : La Relève – Diane Lapointe)

Un nouveau chevalier du boudin

À la tête de l’As Olas traiteur depuis 1996, Guy Bolduc, de Boucherville et entrepreneur de Longueuil, a lui aussi été fait chevalier du boudin lors de la cérémonie d’adoubement de l’Association québécoise du Goûte-Boudin de Boucherville.

Diplômé de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), il a su se tailler une place dans le milieu de la gastronomie et de l’événementiel. Son entreprise compte aujourd’hui plus d’une cinquantaine d’employés et assure notamment les banquets et les réceptions du concours du meilleur boudin depuis quatre ans.

Ses nombreuses distinctions, dont le Délys d’or pour son boudin créatif en 2024, témoignent de son savoir-faire.

Jacques Chagnon, Guy Bolduc et Florence Junca-Adenot. (Photo : La Relève – Diane Lapointe)