La traditionnelle Guignolée de la Maison de l’Entraide approche puisque celle-ci se déroulera le dimanche 22 novembre dans les rues de Sainte-Julie. Ceux qui sont prêts à donner un coup de main aux «guignoleux» sont bien sûr les bienvenus, puisque les responsables accueillent à bras ouvert les bénévoles.

Cette grande activité de solidarité se tiendra pour une 31e année consécutive, de 11h à 17h, et elle permettra de distribuer par la suite plus d’une centaine de paniers de Noël aux familles qui traversent une période difficile.

Les responsables de la Guignolée soulignent que les dons recueillis contribuent également à soutenir le service d’aide alimentaire de la Maison de l’Entraide, qui vient en aide à plus de 60 familles, soit près de 100 personnes, adultes et enfants.

Les dons en argent peuvent être remis aux bénévoles lors de la collecte porte-à-porte ou envoyés par chèque libellé à l’ordre de Maison de l’Entraide avec la mention «Guignolée » à l’adresse Maison de l’Entraide, 500, Jules-Choquet, local 100, Sainte-Julie (Québec) J3E 1W6.

On peut également faire un don par virement Interac à l’adresse courriel [email protected] (mot de passe : Entraide). Il est à noter que des reçus d’impôt seront émis pour tout montant de 20$ et plus.

Les dons en denrées alimentaires non périssables et non périmées sont également les bienvenus. Voici quelques exemples de produits appréciés, soit des conserves de viande et de fruits; les conserves de maïs; les sauces pour pâtes; les craquelins et barres tendres; les purées de fruits; les céréales; du couscous et du riz; du lait à longue conservation; des jus de fruits; de la farine, du sucre et d’huile; des condiments; du café, thé et chocolat chaud; des produits d’entretien ménager, comme du savon à vaisselle, du détergent à lessive, etc.

Il est important de savoir que les aliments faits maison ne peuvent malheureusement pas être distribués et les responsables ne peuvent pas accepter les boissons alcoolisées.

Il est possible de contribuer en remettant les dons en argent et/ou les denrées aux bénévoles qui frapperont aux portes lors de la Guignolée ou en déposant les denrées dans les différents points de collecte de Sainte-Julie.

Bénévoles et paniers de Noël

Les responsables sont aussi à la recherche de bénévoles prêts à parcourir les rues de Sainte-Julie le 22 novembre afin de recueillir des denrées non périssables et des dons en argent. Il est à noter que les enfants sont les bienvenus, à condition d’être accompagnés d’un parent. Après la collecte, un lunch sera offert aux bénévoles inscrits. Ceux qui sont intéressés peuvent se rendre dès 11h au centre communautaire, situé au 550, boulevard Saint-Joseph.

Des bénévoles sont également recherchés pour le samedi 21 novembre afin de recueillir les dons dans les différents marchés d’alimentation de Sainte-Julie, de 12h à 17h.

Pour obtenir plus d’informations sur la Guignolée ou pour être bénévole, on peut communiquer avec Lise Caron par téléphone (450 649-4569 ou 438 869-2131) ou par courriel à l’adresse [email protected]

Il est également possible pour les résidents de Sainte-Julie de s’inscrire pour les paniers de Noël dès maintenant et ce, jusqu’au 4 décembre. Ces paniers gratuits contiennent des aliments non-périssables, des produits frais, des produits d’hygiène et plus encore.

Pour s’inscrire, il faut communiquer au 450 649-4569 pour prendre rendez-vous avec Nathalie Garand. Il est nécessaire de fournir les preuves de revenus et de résidence des membres du foyer.