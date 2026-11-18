La Sûreté du Québec (SQ) a procédé à l’arrestation, aujourd’hui le 18 novembre, du conducteur du camion semi-remorque impliqué dans la collision qui a coûté la vie à Tania Lalonde, 34 ans, et son fils Éliott, 5 ans, tous deux de Boucherville, le 27 août 2025, sur l’autoroute 30, à Boucherville.

L’homme dans la vingtaine, qui est originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, devra répondre à deux chefs d’accusation de conduite dangereuse causant la mort et à un chef de conduite dangereuse causant des lésions. Il comparaîtra prochainement.

Rappelons que l’accident est survenu au kilomètre 82 de l’autoroute 30 alors qu’un poids lourd est entré en collision avec un véhicule immobilisé dans les voies de circulation. L’impact avait ensuite provoqué des collisions en chaîne impliquant plusieurs autres véhicules.

Les deux occupants du premier véhicule, la mère et son enfant, avaient perdu la vie.

Selon plusieurs témoignages, le camion n’aurait jamais ralenti avant de frapper le véhicule, ce qui avait par la suite été confirmé par l’enquête policière.

Enquête publique

Le drame qui avait ému tout le Québec fait partie des événements examinés dans le cadre d’une enquête publique du coroner portant sur trois décès survenus lors de collisions impliquant des camions lourds.

Les audiences consacrées aux décès de Tania Lalonde et de son fils se sont tenues du 26 octobre au 30 octobre au palais de justice de Montréal.

Lors de ces audiences, il a été démontré que le camion roulait à 73 km/h au moment de l’impact, et qu’il n’y avait aucune trace de freinage. Le camion avait une charge de 8 100 kg et n’était pas muni d’un dispositif de consignation électronique. Il avait été aussi rapporté des irrégularités concernant les heures de travail du camionneur et des défectuosités mécaniques au véhicule.