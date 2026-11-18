Un vieux sou canadien de 1916, une statuette en forme de grenouille, des plombs de pêche, des pièces de poterie, un petit flacon d’apothicaire et même un coffre-fort. Voilà quelques-unes des trouvailles faites par un résident de Brossard qui arpente régulièrement les berges du fleuve Saint-Laurent à Boucherville, son détecteur de métaux à la main.

Depuis une dizaine d’années, cet homme consacre une partie de ses temps libres à cette passion. Il préfère toutefois garder l’anonymat en raison de son travail comme agent correctionnel dans un établissement à sécurité maximale.

Il connaît bien les détecteurs de métaux. Dans le cadre de son emploi, ces appareils sont aussi utilisés pour les visiteurs ou dans les cours de l’établissement pour repérer des armes artisanales qui pourraient être dissimulées.

Des trésors sur les berges. (Photo : La Relève – Diane Lapointe)

Pour ses loisirs, il vient tout juste de s’acheter un nouveau détecteur de meilleure qualité pour fouiller les berges qui lui réservent des surprises. Et les découvertes ne manquent pas.

À Boucherville, il a notamment mis la main sur un coffre-fort abandonné sur la berge. «J’ai prévenu la police qui s’est déplacée pour constater que le coffre était vide», dit-il. Il en a aussi trouvé un autre, cette fois dissimulée au parc Léon-Gravel, à Brossard.

Parmi ses trouvailles, quelques pièces de monnaie dont un 25 cents américain de 1909, usé par la corrosion, mais dont il a réussi à distinguer la date et le motif, aussi ce qui ressemble à un trophée, ainsi qu’une section d’échelle en métal enfouie sous l’eau.

Un coffre-fort trouvé sur la berge à Boucherville. (Photo: La Relève – Diane Lapointe)

Lorsque La Relève l’a rencontré le 9 novembre, il avait entre autres découvert un vieux bâton de rouge à lèvres. Ses recherches sur un site spécialisé lui ont indiqué qu’il datait d’environ 1910. «Son étui était en cuivre. Il restait du produit dont l’odeur était encore présente», décrit-il. Il avait aussi déniché un cent de 1942 et une tasse turquoise.

Deux jours plus tard, il était de nouveau sur les lieux à écumer la berge à la recherche d’objets rares. Il a découvert un objet en cuivre qui ressemble à une carapace de tortue, un gros clou de chemin de fer et deux bouteilles, une de Coke et une de bière des années 1980.

Bibelot en bronze du début du XXe siècle. <@CP>(Photo: gracieuseté)

«Mon détecteur est utile, mais mes yeux le sont tout autant pour trouver des objets qui ne sont pas en métal et qui piquent également ma curiosité.»

Une autre recherche lui tient particulièrement à cœur. Il a récemment rencontré un homme dans la trentaine qui lui a raconté avoir perdu une bague que son grand-père lui avait offerte il y a une dizaine d’années. Le bijou lui avait échappé alors qu’il faisait un feu sur le bord de l’eau. Depuis, le chasseur de métaux revient régulièrement dans le même secteur dans l’espoir de remettre la main sur ce précieux souvenir de famille. Une trouvaille qui aurait certainement une grande valeur sentimentale pour le petit-fils. Mais ses recherches ne servent pas uniquement à déterrer des objets oubliés. À chacune de ses sorties, il ramasse aussi les déchets métalliques : bouchons, vis, clous, plombs de pêche et autres rebuts. Il les met dans un sac et les rapporte aux poubelles.

