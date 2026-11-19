Le logo de Sainte-Julie représente un arbre qui arbore tout naturellement le vert comme couleur dominante. Afin de continuer d’être au diapason de cette image de la ville, la Municipalité a donc planté plus de 350 arbres dans deux parcs récemment.

Il y a quelques mois, lors des activités de consultation sur l’environnement, les parcs Desrochers et Comtois ont souvent été identifiés par les citoyens comme des parcs où il fait très chaud en été et qui possèdent peu de zones d’ombre.

La Ville en a pris bonne note et elle a procédé à la plantation de 290 arbres au parc Desrochers, ainsi que derrière les propriétés situées sur la rue Comtois et près du parc d’entraînement du parc Comtois.

Les parcs Desrochers et Comtois ont souvent été identifiés par les citoyens comme des parcs où il fait très chaud en été. (Photo : gracieuseté)

Cette plantation s’est échelonnée sur deux jours et elle a été effectuée en collaboration avec la MRC de Marguerite-D’Youville et la coopérative de solidarité Arbre-Évolution. Les essences d’arbres ont été sélectionnées dans le but de bonifier la biodiversité locale et de favoriser la résilience des écosystèmes urbains.

La Ville a également procédé à la plantation de 61 arbres dans différentes zones de la municipalité au cours de l’année La Municipalité a souligné que ces gestes visent à améliorer la qualité de l’air, à réduire les îlots de chaleur et à créer un environnement plus sain et agréable pour tous.

60 000 arbres inventoriés

Sainte-Julie est la première ville au Canada à avoir son inventaire d’arbres répertorié grâce à une cartographie mobile 3D et à l’IA. (Photo : La Relève – archives)

Rappelons qu’entre 2022 et 2023, la Ville de Sainte-Julie a collaboré avec l’entreprise de géomatique Jakarto, afin d’être à l’avant-plan dans la gestion des forêts urbaines grâce à une cartographie mobile 3D et à l’IA.

Cette technologie a permis d’obtenir les inventaires des arbres de façon précise et économique. Plus de 60 000 arbres ont été inventoriés par Jakarto, ce qui a permis de visualiser la canopée urbaine, d’identifier les îlots de chaleur et d’améliorer la résilience des infrastructures.

Il est à noter que c’est d’ailleurs la première ville au Canada à avoir son inventaire d’arbres répertorié de cette manière.