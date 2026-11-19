Plusieurs établissements de santé de la Montérégie-Ouest et d’autres régions ont été affectés par une panne lundi soir, touchant leur réseau informatique et services téléphoniques.

Selon les informations obtenues auprès de Santé Québec de la Montérégie-Ouest, il s’agissait d’une panne du Réseau intégré de télécommunication multimédia (RITM) touchant plusieurs régions. La panne aurait débuté vers 15h30 et le tout est revenu à la normale en soirée lundi.

Cinq installations de la Montérégie-Ouest ont été touchées par cette panne, soit l’Hôpital Barrie Memorial à Ormstown, le Centre de réadaptation en dépendance de Saint-Philippe, le CLSC de Vaudreuil, l’URFI de Boucherville et le Centre d’hébergement de Rigaud.

Pendant ces interruptions, Santé Québec assure que des mesures de continuité ont été mises en place afin de maintenir une prestation sécuritaire des soins. On sait notamment que des ambulances destinées à l’hôpital d’Ormstown ont dû être détournées vers d’autres établissements.

Cette panne est survenue dans un contexte où plusieurs grandes entreprises, organismes et institutions en Amérique du Nord ont été frappés par des problèmes de leurs systèmes informatiques au cours de la dernière semaine.