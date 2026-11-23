La 43e campagne de raccompagnement de l’Opération Nez rouge Contrecœur se met e branle et ses responsables invitent la population à s’impliquer comme bénévole afin de contribuer à la sécurité routière.

La campagne débutera le 27 novembre prochain dans la région et sera encore une fois sous l’égide du Club Optimiste de Contrecœur, alors que la centrale sera située au 368 rue Chabot.

Ce service de raccompagnement sera offert dans cinq municipalités, soit Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Varennes et Verchères.

À l’échelle de la province, Opération Nez rouge aura pour thème cette année On s’entend toujours sur le retour, et met en vedette les humoristes Mégan Brouillard et Louis Morissette.

Les soirées de raccompagnement dans la région sont prévues les 27 et 28 novembre, ainsi que les 4, 5, 10, 11, 12, 18, 19, 24, 30 et 31 décembre, de 21 h à 3 h. Un numéro à retenir : 450 587-2611.

L’Opération Nez rouge Contrecœur rappelle que chaque bénévole contribue à rendre ce service possible. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire dès maintenant en ligne, selon leurs disponibilités : https://www.operationnezrouge.com/fr/fiche-benevole/contrecoeur

Une application pratique

Pour les bénévoles, l’application mobile permet de s’inscrire facilement à l’Opération Nez rouge de votre communauté. Pour ceux qui bénéficient du service, elle fournit en temps réel une estimation du temps d’attente avant qu’une équipe prenne en charge la demande de transport.

En un clic, il est possible d’obtenir le numéro de téléphone et les heures d’ouverture de l’Opération Nez rouge de votre région. Et s’il y a besoin d’un autre moyen de transport, l’application peut fournir aussi les coordonnées du service de taxi local pour un retour sécuritaire.