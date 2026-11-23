Chaque automne, la cour finit par se fermer dans l’urgence, le jour où la première neige annonce la fin des soupers sur le patio. Ce qui est rangé mouillé ou laissé sans protection le paie ensuite tout l’hiver. Le tri devient plus simple quand on sait que chaque objet resté dehors relève d’un seul de trois gestes : ranger, démonter ou protéger. Ce guide commence par l’abri d’hiver, qui dépend du sol et du calendrier municipal, puis passe en revue le reste de la cour, geste par geste.

Protéger : installer l’abri avant que le sol gèle

L’abri temporaire est la seule tâche de l’automne qui impose un calendrier. Les ancrages s’enfoncent mal dans un sol gelé, et le règlement de votre municipalité fixe les dates où l’installation est permise. Pour bien choisir parmi les abris d’hiver Canevas St-Antoine, mesurez d’abord l’entrée de cour ou la porte à couvrir, puis vérifiez l’état de la toile et de la structure dès la sortie du rangement. Une toile bien tendue évite les poches où la neige s’accumule et finit par faire plier les arceaux.

Ranger : les textiles et les accessoires légers

Coussins, parasols, nappes, décorations et petits outils de jardin passent à l’intérieur, tout simplement. Rangez les coussins dans des bacs fermés plutôt que dans des sacs de plastique, qui retiennent la condensation. Un cabanon non chauffé fait l’affaire s’il reste étanche à la pluie et à la poudrerie. Gardez les parasols fermés et attachés, loin des rongeurs, qui adorent les tissus oubliés dans un coin du garage pendant les mois froids.

Laver et sécher les textiles avant de les plier

Un coussin plié encore humide ressort au printemps couvert de taches de moisissure. Lavez les housses amovibles en suivant l’étiquette, puis laissez-les sécher à fond, au soleil ou dans une pièce bien ventilée. Brossez la mousse des coussins qu’on ne peut pas déhousser et laissez-la respirer avant de la ranger. Ce petit délai évite de retrouver une odeur de renfermé à la première journée chaude.

Démonter : tout ce qui contient de l’eau

L’eau prend du volume en gelant, et c’est elle qui cause les bris les plus coûteux de la cour. Videz et enroulez les boyaux d’arrosage, purgez le système de goutte-à-goutte et rentrez les fontaines décoratives. Pour le robinet extérieur, fermez la valve d’arrêt à l’intérieur de la maison, puis ouvrez le robinet dehors pour laisser s’écouler l’eau restante. Une conduite oubliée risque d’éclater au premier gros froid et de causer un dégât d’eau difficile à repérer.

Démonter : les toiles qui ne supportent pas la neige

Les toiles de pergola, les voiles d’ombrage et les moustiquaires amovibles ne sont pas faites pour porter de la neige mouillée. Retirez-les par temps sec, brossez les feuilles et les saletés, puis roulez-les plutôt que de les plier, pour éviter les marques permanentes. Prenez une photo du montage avant de défaire les attaches. Au printemps, la réinstallation se fait alors sans chercher quelle pièce va où ni dans quel sens tendre chaque toile.

Protéger : le mobilier trop lourd pour être rentré

Les tables massives, les chaises longues en résine, le foyer extérieur et le barbecue restent souvent dehors faute d’espace. Surélevez-les sur des blocs pour éviter le contact direct avec la glace, puis couvrez-les d’une housse respirante attachée sans serrer. Une bâche de plastique ordinaire emprisonne l’humidité et accélère la rouille sur les pièces de métal. Pour le barbecue, fermez la bonbonne de propane et laissez-la dehors, jamais dans le garage ou la maison.

Protéger : la piscine, avec une fermeture faite dans l’ordre

La fermeture d’une piscine suit une séquence qu’il vaut mieux respecter. On équilibre d’abord l’eau, on abaisse ensuite le niveau sous l’écumoire et les retours, puis on purge la tuyauterie et la pompe avant d’installer la toile d’hiver. Sauter l’équilibrage laisse une eau agressive contre la paroi jusqu’au printemps. En cas de doute, le marchand qui a vendu l’équipement peut confirmer les étapes propres à votre modèle de piscine.