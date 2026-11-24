Alors que la période des Fêtes se pointe le bout du nez, on peut constater que plusieurs gestes de générosité sont posés un peu partout dans la région. Pour sa part, la Ville de Boucherville tend la main à longueur d’année aux citoyens en situation de vulnérabilité financière en leur offrant de participer gratuitement à une variété d’activités récréatives via le programme Accès-Loisirs.

Cette initiative a été mise sur pied en collaboration avec le Comité d’entraide de Boucherville, l’Escale familiale et le projet Ponts de l’entraide. Elle permet aux familles et aux citoyens de Boucherville en situation de vulnérabilité financière de s’inscrire gratuitement à des activités récréatives offertes par la Ville ou par les organismes participants.

Le programme Accès-Loisirs a vu le jour afin que le coût des services et des activités ne soit pas un frein à l’épanouissement des citoyens. Ainsi, chaque participant peut bénéficier du service pour un maximum de 500$ par an. Il est à noter que l’offre de services du programme dépend de la capacité d’accueil de chacune des activités.

Aussi, il faut savoir que les cours de perfectionnement privés, les activités sportives de niveau élite et les activités offertes dans une autre municipalité sont non-admissibles au programme Accès-Loisirs.

35 organismes participants

Les organismes participants sont Action Santé 50 et plus; Arc-en-ciel des Seigneuries; Ateliers des arts visuels; Ateliers Nez Rond; Carrefour des aînés; Centre de yoga Boucherville.

Il y a aussi différents clubs accrédités qui proposent des sports, soit aviron; baseball; basketball; boxe; conditionnement physique; football des Grizzlis; hockey; gymnastique; judo; patinage artistique; ringuette; soccer; tennis de table; tir à l’arc; taekwondo.

Il y a également la FADOQ; le Corps de cadets de l’air – Escadron 711 Pierre-Boucher; le Corps de cadets de l’Armée – 750 l’Escaut de Boucherville; l’École de danse de Boucherville; Entr’Aînés actifs; l’Escale familiale; Loisirs et Répit Sans Limites; la Maison des jeunes.

Et finalement la Page blanche; Passeport Loisirs; les Scouts Saint-Louis; les Scouts Sainte-Famille; la Société du patrimoine; et l’Université du troisième âge.

Pour connaître les conditions d’admissibilité ou pour soumettre une demande d’adhésion, les citoyens sont invités contacter les Ponts de l’entraide au 438 378-3048 ou à [email protected].

L’analyse des dossiers est effectuée en toute confidentialité par un partenaire externe et seul le document d’approbation sera transmis à la Ville.