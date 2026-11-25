Il voulait faire de l’humour. Il est finalement devenu l’animateur d’un des balados francophones les plus populaires au Canada, donnant la parole à des personnes marquées par la prison, la criminalité, la violence et la dépendance. Dans Gravité Info – le balado, Cédric Bergeron se confie sur son passé, les rencontres qui l’ont transformé et les témoignages qui l’ont parfois fait craquer.

Aujourd’hui à la tête du populaire balado Au parloir, Cédric Bergeron n’avait pourtant jamais imaginé emprunter cette voie. Son objectif initial était plutôt de lancer un balado humoristique pour se faire connaître et développer sa carrière sur scène.

Tout a changé lorsqu’il a fait la connaissance de Jean-Louis, un de ses locataires qui avait purgé une peine de prison à vie. Fasciné par son parcours, il a eu l’idée de lui donner la parole devant un micro.

Ce qui devait être une série d’une dizaine d’épisodes a finalement pris une ampleur qu’il n’avait jamais anticipée.

« T’as fait de la prison? Ah, mais attends, prends deux minutes, parle avec ces gens-là », explique-t-il pour résumer la philosophie derrière son projet.

Un passé qui aurait pu prendre une autre direction

Originaire de la Rive-Sud de Montréal, Cédric Bergeron reconnaît qu’il aurait lui-même pu basculer davantage dans la criminalité.

Il raconte une jeunesse marquée par les mauvais coups, la consommation, l’anxiété et une importante dépression qu’il ne savait pas reconnaître à l’époque.

« Je suis content d’avoir été peureux », confie-t-il aujourd’hui, estimant que ses craintes l’ont empêché de pousser certaines expériences trop loin.

À 20 ans, une occasion de travailler sur la Rive-Nord lui a également permis de prendre ses distances avec son environnement.

Devenu père de deux filles, il mesure désormais à quel point un dossier criminel aurait pu transformer sa vie, notamment en compliquant ses projets d’adoption et son parcours professionnel.

C’est un message qu’il souhaite aujourd’hui transmettre aux jeunes qu’il rencontre dans les centres jeunesse.

Des témoignages qui changent des vies

Au fil des épisodes d’Au parloir, Cédric Bergeron a entendu des récits extrêmement difficiles. Pourtant, ce qu’il retient le plus, ce n’est pas nécessairement la gravité des crimes, mais la capacité de certaines personnes à se reconstruire.

« J’aurais vécu le 3 % de ce que t’as vécu, je pense pas que moi, j’aurais pas passé au travers », confie-t-il en évoquant certains de ses invités.

Il raconte également recevoir des messages d’auditeurs qui affirment avoir changé leur vie ou cessé de consommer après avoir découvert ces témoignages.

Ces réactions ont contribué à le convaincre de poursuivre son projet, même à une époque où chaque épisode lui coûtait de l’argent.

Donner la parole sans glorifier le crime

Recevoir d’anciens criminels soulève toutefois des questions délicates.

Cédric Bergeron reconnaît avoir reçu des messages de proches de victimes qui n’appréciaient pas que certaines personnes puissent raconter leur version des événements.

Il explique comprendre leur douleur et insiste sur la distinction qu’il fait entre donner la parole et excuser les gestes commis.

L’animateur raconte notamment avoir interrompu un invité accusé d’un double homicide lorsque celui-ci s’attardait à des détails qu’il jugeait trop explicites.

Il révèle également avoir déjà refusé de réaliser une entrevue avec une personne pourtant présente en studio, après avoir constaté des divergences importantes dans son récit.

Pour lui, l’objectif demeure de comprendre les parcours et les changements de vie, sans glorifier la criminalité.

Un regard critique sur la prison et la réhabilitation

Les rencontres réalisées dans le cadre d’Au parloir ont aussi profondément transformé son regard sur le système carcéral.

L’animateur estime que plusieurs personnes rencontrées à son micro ont d’abord été victimes de violence, d’agressions ou de pauvreté avant de commettre elles-mêmes des crimes.

Il dénonce notamment le manque de ressources en santé mentale et en réinsertion sociale.

« Vous punissez, mais vous aidez pas à ce qu’ils reviennent pas », lance-t-il.

Selon lui, la société gagnerait à investir davantage dans l’accompagnement des personnes qui souhaitent changer de vie.

Quand les histoires deviennent trop lourdes

Malgré l’expérience acquise au fil des années, certaines histoires continuent de bouleverser Cédric Bergeron.

Il revient notamment sur une entrevue avec Florence Fontana, au cours de laquelle il a fondu en larmes.

« Je suis démoli, en larmes, je pète les plombs », raconte-t-il.

L’animateur explique aussi avoir appris à mieux accepter ses émotions avec le temps, une transformation personnelle qu’il attribue notamment à la paternité et aux nombreuses rencontres réalisées grâce à Au parloir.

Son nouveau livre, Au parloir : Des rencontres qui ont changé des vies et la mienne, revient justement sur certaines des histoires les plus marquantes des 100 premiers épisodes de son balado.

Un spectacle d’humour pour soutenir les femmes victimes de violence conjugale

Cédric Bergeron mettra également son talent d’humoriste au service d’une cause qui lui tient à cœur le 3 décembre prochain, au Club Soda de Montréal.

Il animera Oser rire pour ELLES, un spectacle d’humour-bénéfice destiné à soutenir les femmes victimes de violence conjugale et les organismes qui leur viennent en aide.

Cette initiative est portée par Nancy Boucher, une ancienne invitée d’Au parloir et survivante de violence conjugale.

Cédric Bergeron explique avoir immédiatement accepté de s’impliquer dans l’organisation et l’animation du spectacle.

« Ben écoute, j’embarque, là. Je vais te booker des humoristes, puis je vais te l’animer », raconte-t-il.

Plusieurs humoristes participeront à cette soirée, notamment Stéphane Fallu, Patrick Groulx, Mona de Grenoble, Silvi Tourigny, Joanie Duquette, Gen Gagnon, Vincent C et Pascal Cameron.

L’événement souhaite utiliser l’humour pour aborder autrement la violence conjugale, sensibiliser le public et contribuer au travail des organismes qui accompagnent les femmes victimes de violence.

Oser rire pour ELLES – Les informations pratiques

Date : Jeudi 3 décembre 2026

Jeudi 3 décembre 2026 Heure : 20 h (ouverture des portes à 19 h)

20 h (ouverture des portes à 19 h) Lieu : Club Soda, 1225, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Club Soda, 1225, boulevard Saint-Laurent, Montréal Animation : Cédric Bergeron

Cédric Bergeron Billets : À partir de 80 $

Pour acheter des billets : OSER RIRE POUR ELLES | SPECTACLE D’HUMOUR-BÉNÉFICE CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE – December 3rd 2026 …

Dans cette entrevue de Gravité Info – le balado, Cédric Bergeron se livre sur les coulisses d’Au parloir, son parcours personnel et ces rencontres qui l’ont amené à voir autrement la criminalité, les victimes et les possibilités de réhabilitation.

À VOIR : L’entrevue complète avec Cédric Bergeron sur Gravité Info – le balado.