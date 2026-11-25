Ali Dostie Chef régionale de contenu et chef de contenu Le Courrier du Sud

Opération Nez rouge Longueuil – Rive-Sud sera de retour dès le 27 novembre. L’organisation célèbre 21 ans de raccompagnement et de prévention avec comme organisateur le club Velox Natation.

L’équipe de bénévoles couvrira une vaste portion de la Rive-Sud, soit 18 villes incluant Longueuil et son agglomération, le secteur Candiac-Laprairie et le secteur bassin de Chambly.

Le service sera offert les 27 et 28 novembre, de même que du jeudi au samedi tout le mois de décembre, en plus des mercredis 23 et 30 décembre.

«Vingt et un ans de solidarité, de sourires et de sécurité, ça se fête ! Nous sommes fiers de voir notre communauté se mobiliser année après année pour faire une réelle différence», a affirmé le comité organisateur.

Des membres du conseil municipal et de la Ville de Longueuil (Phot : gracieuseté)

Villes desservies : Boucherville, Brossard, Candiac, Carignan, Chambly, Delson, La Prairie, Longueuil, Marieville, Richelieu, Saint-Constant, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Sainte-Catherine, Saint-Hubert, Saint-Lambert.

Rens. : www.operationnezrouge.com